Коронавирус
Российская газетаВ петербургских поликлиниках начали бесплатно проверять на коронавирус
В петербургских поликлиниках заработали пункты забора биоматериала для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы. Всем обратившимся бесплатно сделают мазок из носоглотки.
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Во всех районах Петербурга открылись пункты, где можно бесплатно провериться на коронавирус
Телеканал Санкт-Петербург07:43
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Общество
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В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
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Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.
Футбол
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Общество
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Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.