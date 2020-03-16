Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ петербургских поликлиниках начали бесплатно проверять на коронавирус

В петербургских поликлиниках заработали пункты забора биоматериала для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы. Всем обратившимся бесплатно сделают мазок из носоглотки.
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Как сдать анализ на коронавирус в Петербурге: список пунктов по районам, подробности

Газета Metro07:49

Петербуржцев призывают не паниковать. Роспотребнадзор пообещал: тестов на коронавирус хватит всем

Фонтанка.Ру09:29

Стало известно, где в Петербурге можно сдать анализ для выявления коронавируса

78.ru07:55

Уже с сегодняшнего дня петербуржцы могут провериться на коронавирус

Петербургский дневник08:03

Во всех районах Петербурга открылись пункты, где можно бесплатно провериться на коронавирус

Телеканал Санкт-Петербург07:43

Власти Санкт-Петербурга рассказали, где можно провериться на коронавирус

Znak.com07:39

В Петербурге и Ленобласти открыли пункты обследования на коронавирус

Мойка7807:36
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Общество

Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России

Голикова отметила, что сегодня в России каждый день производится порядка 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса.
Известия 09:06
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Общество

Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса

В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
Панорама Ростова-на-Дону 08:19
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru вчера в 10:05
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
АБН 06:54
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Экономика

Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.
RT на русском 09:04
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Газета.Ru 02:43
Здоровье

В Коми подтвержден случай заражения коронавирусом

Фото БНК Информация о подтвержденном лабораторном случае заболевания коронавирусной инфекции опубликована на сайте Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба главы Коми.
ИА БНК 09:31
Общество

В Армении ввели режим чрезвычайного положения

Правительство Армении в понедельник в ходе экстренного заседания приняло решение с 16 марта по 14 апреля ввести в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.
ТАСС 09:31
Общество

ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус

Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.
Вести.Ru 09:01
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Политика

Украина впервые обеспечила транзит газа между странами ЕС

Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС. Голубое топливо было пренаправлено по маршруту Венгрия – Словакия.
Агентство нефтегазовой информации 09:01
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
Общество

Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса на транспорте

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.
RT на русском 09:20
Здоровье

Мэрия: переход школ Саратова на дистанционное обучение не планируется

В Саратове пока не планируется переход школ на дистанционное обучение. Об этом сообщает администрация города.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:16
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
RT на русском 06:51
Шоу-бизнес

Симоньян сообщила о новой беременности

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Газета.Ru 03:43
Происшествия

У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус

У жительницы Кирова, которая ранее вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, подтвердили коронавирус.
Российская газета 09:21
Общество

Власти Франции оштрафовали Apple на €1,1 миллиарда

Антимонопольный комитет Франции оштрафовал Apple на €1,1 млрд, признав его виновным в сговоре с дистрибутерами и нарушении правил честной конкуренции.
Коммерсантъ 08:24
Здоровье

В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
АБН 09:09
Политика

Маас выступил против попыток США переманить ученых

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.
РИА Новости 06:52
Футбол

Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 09:20
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество

В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса

Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш в понедельник.
РИА Новости 09:07
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета 07:56
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
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