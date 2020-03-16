В петербургских поликлиниках заработали пункты забора биоматериала для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы. Всем обратившимся бесплатно сделают мазок из носоглотки.

В петербургских поликлиниках начали бесплатно проверять на коронавирус

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