Музыка
ПолитРоссияLittle Big уличили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Песни российского панк-рейв коллектива Little Big сравнили с композициями американской поп-группы The Black Eyed Peas. Меломаны заметили схожесть в мелодиях и обвинили отечественных музыкантов в плагиате. Группа Little Big в 2020 году должна была представить Россию на "Евровидении".
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Общество
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Общество
Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:38
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Интернет
Откровенные фото и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
По предварительным подсчетам в сети оказалось порядка 845 ГБ информации, включая даже данные о банковских картах и персональных данных, которые были в приложениях при регистрации.
Astera 09:41
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Политика
Зюганов предложил альтернативу поправкам в Конституцию
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях призвал россиян поддержать предложенные коммунистами поправки к Конституции, которые могут стать настоящей альтернативой предложенным властями.
Свободная Пресса 01:10
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Армия и оружие
Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков над Балтикой
На кадрах видно, как российские истребители сопровождают в небе бомбардировщики В-52H ВВС США и самолеты разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря.
Rambler News Service вчера в 13:35
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
Единоборства
Тони Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
Бывший временный чемпион легкой весовой UFC Тони Фергюсон у себя в Instagram вызвал на бой Конора Макгрегора.
BetOn вчера в 12:40
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Киберспорт
Патч 7.27 для Dota 2 выйдет через пару недель
Разработчик Dota 2 IceFrog сообщил, что в ближайшие две недели выйдет патч 7.27.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:28
Здоровье
В детском саду в Туле коронавирусом заболели 6 детей
Откроют учреждение после того, как отрицательные результаты тестов будут у всех детей и сотрудников.
Первый Тульский 08:28
Экономика
Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета
Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
Российская газета 09:37
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Интерфакс вчера в 11:41
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июня
С 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется.
Высота 102 05:34
Общество
Против Алексея Навального возбудили дело о клевете
15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Политика
США требуют немедленного освобождения Пола Уилана
Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС вчера в 08:06
Недвижимость
Более 60% экспатов намерены купить второе жилье после пандемии
"Для эмигрантов с пожилыми родителями, которые живут в другой стране, или с маленькими детьми в школах-интернатах за границей – перспектива 8 или 12-часового полета сомнительна – пандемия коронавируса стала поводом для переосмысления своих долгосрочных планов", - отметила директор департамента жилой недвижимости Knight Frank в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виктория Гарретт.
Интерфакс 06:08
Гаджеты
HTC представила сразу два новых среднебюджетных смартфона
HTC U20 5G уже имеет процессор Snapdragon 765G, благодаря которому смартфон стал первым в линейке компании, получившим поддержку работы в сетях пятого поколения.
Astera 09:50
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Здоровье
Около 10 тысяч свердловчан были протестированы на коронавирус
За весь период пандемии коронавируса в Свердловской области на COVID-19 было протестировано всего 10 тысяч человек.
ФедералПресс 08:14
Футбол
Игнашевич — об автоголе с Испанией: «Я даже не знал, что забил»
Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич вспомнил о своем автоголе на ЧМ-2018 в матче против Испании.В игре в этом моменте я не почувствовал контакта с мячом, поэтому даже не понял, что забил в свои ворота.
Soccer.ru 07:57
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45