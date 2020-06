Песни российского панк-рейв коллектива Little Big сравнили с композициями американской поп-группы The Black Eyed Peas. Меломаны заметили схожесть в мелодиях и обвинили отечественных музыкантов в плагиате. Группа Little Big в 2020 году должна была представить Россию на "Евровидении".

Читать в источнике