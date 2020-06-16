Музыка

ПолитРоссияПолитРоссияLittle Big уличили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Песни российского панк-рейв коллектива Little Big сравнили с композициями американской поп-группы The Black Eyed Peas. Меломаны заметили схожесть в мелодиях и обвинили отечественных музыкантов в плагиате. Группа Little Big в 2020 году должна была представить Россию на "Евровидении".
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Группу Little Big обвинили в плагиате

Вести.Ru07:25

Little Big отказались комментировать обвинения в плагиате

News.ru06:09

Little Big не стала комментировать обвинения в плагиате

Говорит Москва05:30

Группа Little Big отреагировала на обвинения в плагиате

Газета.Ru07:11

PR-менеджер Little Big отказался комментировать публикации о плагиате

Телеканал 360°06:52

Группа Little Big не комментирует ситуацию с обвинениями в плагиате

РИА Новости05:31

Группу Little Big обвинили в плагиате

StarHit.ruвчера в 14:00
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Общество

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Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Lenta.ru вчера в 22:54
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Политика

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Транспорт

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Армия и оружие

Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков над Балтикой

На кадрах видно, как российские истребители сопровождают в небе бомбардировщики В-52H ВВС США и самолеты разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря.
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
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Бывший временный чемпион легкой весовой UFC Тони Фергюсон у себя в Instagram вызвал на бой Конора Макгрегора.
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
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Происшествия

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

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В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июня

С 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется.
Высота 102 05:34
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Общество

Против Алексея Навального возбудили дело о клевете

15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
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Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
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Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
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HTC представила сразу два новых среднебюджетных смартфона

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Около 10 тысяч свердловчан были протестированы на коронавирус

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Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич вспомнил о своем автоголе на ЧМ-2018 в матче против Испании.В игре в этом моменте я не почувствовал контакта с мячом, поэтому даже не понял, что забил в свои ворота.
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