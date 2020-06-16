Музыка
Evo-rus.comВ плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество
СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb вчера в 17:51
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
В США началась вторая волна беспорядков
Вести.Ru 14 июня в 23:32
Футбол
Андрей Воронин посоветовал Кокорину перейти в чемпионат Франции
Экс-форвард московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о будущем своего бывшего партнера по столичному клубу Александра Кокорина.
BetOn 15:38
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства
Пособие от государства смогут получить россияне с детьми, оставшиеся без работы, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:02
Происшествия
Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек.
Lenta.ru 10:40
Происшествия
Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки
Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Армия и оружие
В России началась разработка плавающей версии комплекса «Тор-М2»
Как заявил журналу "Национальная оборона" начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, новая модификация "Тор-М2" создается на основе платформы на колесном шасси.
Российская газета вчера в 03:07
Происшествия
Появилось видео ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»
В социальных сетях появилось видео ДТП с грузовиком и пятью легковыми автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области.
РБК 12:04
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня вчера в 04:14
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Путешествия
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
Общество
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 15:18
Футбол
Роман Абрамович и «Челси» не интересовались покупкой Роналду
Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович не выражал интереса по вопросу приобретения одного из лучших футболистов современности, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
РБК 13:57
Игры
Sony: Gran Turismo 7 использует почти все особенности PlayStation 5
Gran Turismo 7 будет использовать практически все особенности PlayStation 5, о чём в интервью Guardian сообщил вице-президент европейского подразделения PlayStation Саймон Раттер.
Игромания.ру 14:04
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
Общество
Собянин назвал сроки отмены в Москве оставшихся ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену в столице оставшихся ограничений не ранее середины июля.
Ведомости 12:04
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru 15:10
Кино
Крис Эванс заявил, что хотел бы сыграть Человека-паука
Лос-Анджелес, США, 16 июня 2020, 19:53 — REGNUM Крис Эванс, исполнивший в фильмах Marvel роль Капитана Америки, заявил, что он также хотел бы исполнить роль Человека-паука.
REGNUM 12:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем
Metaratings 09:50
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн
Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
Pravda.Ru 13:17
Музыка
Стали известны даты Евровидения-2021
Организаторы музыкального конкурса Евровидение назвали даты проведения конкурса в будущем году, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 09:25
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Культура
В Британии скончался известный уличный кот Боб
Общественности имя рыжего пушистика стало известно благодаря его совместным уличным выступлениям с музыкантом Джеймсом Боуэном, спасшим кота тринадцать лет назад.
Комсомольская правда 14:47