Музыка

Evo-rus.comEvo-rus.comВ плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Интернет-пользователи обвинили Little Big в плагиате

РБК10:04

Группу Little Big обвинили в плагиате

StarHit.ruвчера в 14:00

PR-менеджер Little Big отказался комментировать публикации о плагиате

Телеканал 360°06:52

Группа Little Big отреагировала на обвинения в плагиате

Газета.Ru07:11

Little Big отказались комментировать обвинения в плагиате

News.ru06:09

Группа Little Big не комментирует ситуацию с обвинениями в плагиате

РИА Новости05:31

Группу Little Big обвинили в плагиате

Вести.Ru07:25
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
1,3K
Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Энергетика

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
Коммерсантъ вчера в 15:19
11
Происшествия

Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам

Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
Москва 24 10:55
7
Общество

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

В Москве выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.
Комсомольская правда 08:15
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Армия и оружие

Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
36
Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
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Кино

Крис Эванс признался, что всегда хотел сыграть Человека-паука

Оказывается, Эванс уже много лет мечтал сыграть Человека-паука в кино, но есть одна проблема, которая не позволяет ему этого сделать.
Телепрограмма 07:43
Происшествия

В МВД назвали причину перестрелки в Назрани

В МВД сообщили, что перестрелка в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека, произошла из-за имущественного конфликта между родственниками.
RT на русском 11:05
755
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
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Игры

Обладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG

Акция продлится до 23 июня 2020 года. Напомним, GOG Galaxy 2.0 — это сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр.
REGNUM 09:31
12
Происшествия

Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске

Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая, по данным следствия, должна была проверить ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.
RT на русском 11:24
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru вчера в 04:39
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Наука

Люди могут впадать в спячку, как медведи или сурки

Сотрудники Университета Цукуба пришли к выводу, что люди могут впадать в спячку подобно медведям или суркам.
Волгоградская правда 13 июня в 09:27
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
173
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,3K
Футбол

Семак: к матчу с ЦСКА готовятся все футболисты, кроме Мамманы

Все футболисты "Зенита", кроме защитника Эмануэля Мамманы, готовятся к матчу 23-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА, сказал главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.
РИА Новости 11:07
Происшествия

Украинский нацист Стерненко порвал решение суда о своём аресте

REGNUM вчера в 19:27
Шоу-бизнес

Максим Фадеев назвал последние пять лет своей жизни адом

Фадеев называет последние пять лет своей жизни «настоящим адом», который он долгое время принимал как нечто нормальное.
Слово и Дело 05:13
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Игры

Состоялся анонс мобильной стратегии The Lord of the Rings: Rise to War

REGNUM 06:31
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Общество

Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства

Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН 02:48
2,1K
Происшествия

В реке в Ленинградской области обнаружили расчлененное тело мужчины

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела в реке Мга Ленинградской области, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
ТАСС 08:12
27
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
1,1K
Кино

В седьмом сезоне «Сватов» соберется полный актерский состав

Дождались — в ближайшее время на экраны выйдет седьмой сезон «Сватов». Стал известен актерский состав съёмок.
Городовой вчера в 02:01
24
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета вчера в 09:02
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Футбол

Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

RT на русском 09:02
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Little Big
Российский музыкальный коллектив
Российская панк-поп-рэйв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Коллектив должен был представлять Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» с песней «UNO».
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The Black Eyed Peas
Американский музыкальный коллектив
Американская хип-хоп-группа, состоящая из рэперов will.i.am, apl.de.ap и Taboo. Изначально группа работала в жанре альтернативный хип-хоп, впоследствии их звучание изменилось на поп и данс-поп. Хотя группа была основана в Лос-Анджелесе в 1995 году, только с выходом в 2003 году третьего альбома, Elephunk, они добились рекордно высоких продаж. С тех пор было продано около 76 миллионов записей, что делает их одной из самых продаваемых групп всех времён. По состоянию на 2011 год, согласно Nielsen SoundScan, The Black Eyed Peas были второй самой продаваемой группой/исполнителем всех времён по загруженным композициям, имея свыше 42 миллионов продаж.
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