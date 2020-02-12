Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании

Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. По данным правоохранительных органов, в результате взрыва никто не пострадал.
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В офисе почтовой компании в Амстердаме произошло два взрыва

ТАСС02:53

В Нидерландах взорвались две бомбы в посылках

Интерфакс03:18

В Нидерландах произошло два взрыва в офисах почтовых компаний

Дождь03:09

В офисе почтовой компании в Амстердаме прогремели взрывы

Lenta.ru03:20

В офисе почтовой компании в Амстердаме прогремели два взрыва

РИА Новости03:35

Второй взрыв за одно утро произошёл в Нидерландах

RT на русском03:20

Фото с места взрыва посылки в почтовом отделении в Амстердаме

РЕН ТВ03:01
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Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В Хабаровске задержали предполагаемого маньяка, который нападал с ножом на женщин в Южном микрорайоне города.
Российская газета 01:59
Политика

Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости вчера в 16:09
Футбол

Василий Березуцкий рассказал о новой работе в ЦСКА

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Sony патентует ИИ, который будет помогать геймерам проходить игру

Индустрия игр развивается и геймеров становится всё больше и больше.
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Кравчук выступил за продажу воды в Крым

Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России для нужд Крыма.
Lenta.ru 03:19
Общество

Телеведущую, смеявшуюся в эфире из-за повышения льгот, не уволят

Pravda.Ru вчера в 02:18
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В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Газета.Ru 01:44
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
SpeedMe вчера в 02:30
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 10 февраля в 03:24
Политика

Захарова оценила слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР во Второй мировой войне.
RT на русском 02:58
Общество

ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Коммерсантъ 02:36
Общество

Белорусские контрабандные сигареты нашли в большинстве регионов РФ

Специалисты в январе 2020 года проанализировали данные порядка 600 тысяч онлайн-касс по розничной продаже и выяснили, что в 70 регионах России продаются контрабандные сигареты.
Газета.Ru 01:47
Политика

Отставки губернаторов будут зависеть от одобрения регионами поправок в Конституцию

Кроме происходящей «консолидации региональных элит в период транзита политического режима» дополнительным фактором повышения устойчивости эксперты считают подготовку к опросу граждан по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 16:00
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Политика

В МИД высказались о возможном выходе США из Договора по открытому небу

Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если США решат выйти из Договора по открытому небу, попытки возложить вину на Россию за нарушение договора не выдерживают критики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
РИА Новости 03:30
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество

Эксперт прокомментировал сообщения о запросе ФСБ на доступ к переписке

Ранее в СМИ появились сообщения, что в прошлом августе, во время несанкционированных акций протеста в Москве, ФСБ якобы направила десятку российских интернет-сервисов письма с требованием передать ключи для дешифровки переписки пользователей.
РИА Новости 03:18
Шоу-бизнес

Звезда «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет

В 2009 году Рафаэль Коулмэн снялся в фильме «Четвертый вид» с Миллой Йовович и в хорроре «Оно живет».
Вечерний курьер вчера в 08:21
Футбол

«Спартак» не взял Глушенкова и Баду на сбор в Сочи

Как информирует пресс-служба «красно-белых», по сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений: полузащитник Максим Глушенков и защитник Малкольм Баду будут тренироваться в Турции с дублерами, а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
Евро-футбол.ру 03:10
Общество

Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Российская газета 01:44
Политика

На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России

Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины.
Газета.Ru 02:31
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты

Автоновости дня вчера в 07:31
Политика

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
МИР 24 вчера в 23:46
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru вчера в 05:57
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 02:00
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости вчера в 11:36
Армия и оружие

Пятеро военных НАТО потерялись на учениях в лесах Литвы

Пятеро военных, проходивших службу в разведывательном подразделении НАТО, были объявлены пропавшими без вести во время военных учений 4-6 февраля.
ФАН вчера в 02:50
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