Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. По данным правоохранительных органов, в результате взрыва никто не пострадал.

В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании

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