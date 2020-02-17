Общество
Вечерний Санкт-ПетербургВ поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки
Сотрудники третьего магазина «Подписные издания» более серьезно поддержали родных фигурантов дела «Сети», переведя им свою заработную плату. Все эти акции «Книжная забастовка» активно освещались в социальных сетях.
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Директор пермского книжного магазина вышел на одиночный пикет в поддержку осужденных по делу «Сети»
Пермский интернет-журнал Звезда02:13
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Предок человека обнаружен в Западной Африке
Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
Экономика
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