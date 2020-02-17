Общество

Вечерний Санкт-ПетербургВечерний Санкт-ПетербургВ поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки

Сотрудники третьего магазина «Подписные издания» более серьезно поддержали родных фигурантов дела «Сети», переведя им свою заработную плату. Все эти акции «Книжная забастовка» активно освещались в социальных сетях.
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