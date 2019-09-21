Футбол
Спорт-ЭкспрессВ поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция
Напомним, после матча 10-го тура чемпионата России против «Рубина» (5:0) форвард сборной России обратился к болельщикам с просьбой создать петицию и зачитать один из его двух незасчитанных голов в зачет клуба Григория Федотова. Пока петицию подписали около 28 человек.
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Надо такие засчитывать. Чуть-чуть там пузо торчало у Роберта Мака. Нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь – ненавижу.
— Артем Дзюба, российский футболистБомбардир.ру 17:47
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
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