Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

Квартира, около которой был найден убитый, принадлежит судье Третьего кассационного суда. По факту смерти 14-летнего подростка следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
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