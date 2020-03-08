Происшествия
Вести.RuВ Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
Квартира, около которой был найден убитый, принадлежит судье Третьего кассационного суда. По факту смерти 14-летнего подростка следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
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В Петербурге силовики штурмом взяли квартиру судьи, рядом с которой найден труп 14-летнего школьника
КП - Санкт-Петербург17:00
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