Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Убитого подростка с простреленной головой нашли в Санкт-Петербурге, подозреваемого ищут, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета. Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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Опубликовано видео с места убийства подростка в Колпино

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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

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Источник: к убийству подростка в Петербурге может быть причастен сын судьи

ТАСС17:58

Источник назвал сына судьи подозреваемым в убийстве школьника в Петербурге

Интерфакс17:31

Появились подробности убийства ребенка в доме судьи в Петербурге

Lenta.ru18:45

В Петербурге силовики штурмом взяли квартиру судьи, рядом с которой найден труп 14-летнего школьника

КП - Санкт-Петербург17:00

Стало известно, кого убили в квартире судьи в Колпино. Сына судьи ищут с собаками

Фонтанка.Ру17:05
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