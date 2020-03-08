Происшествия
РИА НовостиВ подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Убитого подростка с простреленной головой нашли в Санкт-Петербурге, подозреваемого ищут, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета. Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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В Петербурге силовики штурмом взяли квартиру судьи, рядом с которой найден труп 14-летнего школьника
КП - Санкт-Петербург17:00
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Армия и оружие
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Россиянка Камилла Валиева стала победительницей юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.