Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Убитого подростка с простреленной головой нашли в Санкт-Петербурге, подозреваемого ищут, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета. Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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Источник назвал сына судьи подозреваемым в убийстве школьника в Петербурге

Интерфакс17:31

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости17:24

В Петербурге силовики штурмом взяли квартиру судьи, рядом с которой найден труп 14-летнего школьника

КП - Санкт-Петербург17:00

Опубликовано видео с места убийства подростка в Колпино

78.ru20:23

Появились подробности убийства ребенка в доме судьи в Петербурге

Lenta.ru18:45

Источник: к убийству подростка в Петербурге может быть причастен сын судьи

ТАСС17:58

Пацаны смотрели по телевизору хоккей. Один убит, второго ищут, а отцу-судье уже не до карьеры

Фонтанка.Ру18:30
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Общество

На севере Италии может быть введен строгий карантин

По имеющейся информации, правительство Италии планирует в ближайшее время ввести карантин во всей области Ломбардия, а также в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 18:31
Экономика

Дерипаска о том, как ЦБ дурачит людей

Бизнесмен продолжает критиковать экономическую политику ЦБ.
NewsFrol 08:43
Общество

Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински

РИА Новости вчера в 23:09
Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 10:44
Наука

Кофеин не стимулирует креативность

ToDay News Ufa вчера в 14:12
Игры

Capcom показала 13 минут геймплея Resident Evil 3 Remake

Игровое издательство Capcom показало геймплей Resident Evil 3 Remake. Трансляция была опубликована на Twitch-канале разработчиков.
NewInform 05 марта в 01:38
Фигурное катание

Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой мира в одиночном женском катании на соревнованиях юниоров в Таллине в субботу, 7 марта.
Известия 20:07
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости 11:00
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru 04:39
Кино

Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Российская газета вчера в 10:55
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Газета.Ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Сергей Бурунов высмеял подарок Александра Петрова на день рождения

Сергей Бурунов 6 марта отпраздновал свое 43-летие. Его коллега Александр Петров преподнес актеру подарок, который именинник тут же высмеял.
Актуальные Новости 04:46
Политика

Яценюк планирует вернуться во власть

Аргументы и Факты 20:38
Здоровье

Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.
РИА Новости 20:14
Здоровье

Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек

Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тыс. человек.
РБК вчера в 19:57
Происшествия

Городская свалка загорелась в Чите

Городская свалка загорелась 7 марта в Черновском районе Читы. Об этом ZAB.RU сообщил очевидец.
ZAB.RU 06:00
Спорт

Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая

Красная весна 09:25
Политика

Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Украинцам надо готовиться к жизни после коллапса, предупредил Романенко.
РИА Новости 20:35
Армия и оружие

Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой

Несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались в субботу, 7 марта, на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой.
Известия 17:25
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Вести.Ru вчера в 02:48
Общество

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Российский премьер подписал документ о выделении денег для увеличения зарплат медицинского персонала.
Ореанда-Новости 05:22
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем 05 марта в 09:03
Общество

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Вашингтоне

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что, предположительно, в столице США выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 20:16
Футбол

Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»

РИА Новости 14:44
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском вчера в 02:50
Здоровье

Ученые рассказали, сколько яиц можно съедать без вреда здоровью

Специалисты Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета провели исследование, в ходе которого выяснили безопасное количество яиц, которое можно съедать в день, сообщает CNN.
Московский Комсомолец 06:56
Здоровье

Врач предостерёг российских вегетарианцев от опасной болезни

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о проблеме авитаминоза, с которой могут столкнуться только вегетарианцы.
Life.ru 18:42
Наука

Впервые выделены симптомы болезни вейперов

Изучив фотографии легких у подростков, которые увлекались электронными сигаретами, ученые выделили признаки болезни EVALI, появление который медики связали с вейпингом.
МедиаПоток 05 марта в 07:09
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец 10:03
Шоу-бизнес

Бывший возлюбленный Марии Мироновой рассказал об их бурном романе

Bimru.ru 08:35
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