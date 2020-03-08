Происшествия
РИА НовостиВ подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Убитого подростка с простреленной головой нашли в Санкт-Петербурге, подозреваемого ищут, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета. Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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В Петербурге силовики штурмом взяли квартиру судьи, рядом с которой найден труп 14-летнего школьника
КП - Санкт-Петербург17:00
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Общество
На севере Италии может быть введен строгий карантин
По имеющейся информации, правительство Италии планирует в ближайшее время ввести карантин во всей области Ломбардия, а также в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.
Экономика
Дерипаска о том, как ЦБ дурачит людей
Бизнесмен продолжает критиковать экономическую политику ЦБ.
Общество
Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Игры
Capcom показала 13 минут геймплея Resident Evil 3 Remake
Игровое издательство Capcom показало геймплей Resident Evil 3 Remake. Трансляция была опубликована на Twitch-канале разработчиков.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой мира в одиночном женском катании на соревнованиях юниоров в Таллине в субботу, 7 марта.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Шоу-бизнес
Сергей Бурунов высмеял подарок Александра Петрова на день рождения
Сергей Бурунов 6 марта отпраздновал свое 43-летие. Его коллега Александр Петров преподнес актеру подарок, который именинник тут же высмеял.
Политика
Яценюк планирует вернуться во власть
Здоровье
Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек
Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тыс. человек.
Происшествия
Городская свалка загорелась в Чите
Городская свалка загорелась 7 марта в Черновском районе Читы. Об этом ZAB.RU сообщил очевидец.
Спорт
Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая
Политика
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Украинцам надо готовиться к жизни после коллапса, предупредил Романенко.
Армия и оружие
Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой
Несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались в субботу, 7 марта, на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой.
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Общество
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Российский премьер подписал документ о выделении денег для увеличения зарплат медицинского персонала.
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Вашингтоне
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что, предположительно, в столице США выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Здоровье
Ученые рассказали, сколько яиц можно съедать без вреда здоровью
Специалисты Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета провели исследование, в ходе которого выяснили безопасное количество яиц, которое можно съедать в день, сообщает CNN.
Здоровье
Врач предостерёг российских вегетарианцев от опасной болезни
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о проблеме авитаминоза, с которой могут столкнуться только вегетарианцы.
Наука
Впервые выделены симптомы болезни вейперов
Изучив фотографии легких у подростков, которые увлекались электронными сигаретами, ученые выделили признаки болезни EVALI, появление который медики связали с вейпингом.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.