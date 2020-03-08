Происшествия
РИА НовостиВ подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Убитого подростка с простреленной головой нашли в Санкт-Петербурге, подозреваемого ищут, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета. Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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В Петербурге силовики штурмом взяли квартиру судьи, рядом с которой найден труп 14-летнего школьника
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Пацаны смотрели по телевизору хоккей. Один убит, второго ищут, а отцу-судье уже не до карьеры
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В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
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Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
13-летняя Камилла Валиева на турнире в Таллине уверенно выиграла короткую программу, обновив высшее достижение среди юниорок.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Здоровье
Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь
Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Биатлон
Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
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Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Суд парагвайского Асунсьона вынес решение о продлении срока ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо по делу об использовании фальшивых удостоверений личности во время въезда и пребывания в стране до шести месяцев.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Экономика
В «Северный поток — 2» могут добавить водорода
В издании отметили, что "Газпром" сможет поставлять топливо по "Северному потоку — 2", который пока находится в стадии строительства.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Здоровье
В симптомах коронавируса выявили изменения
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 продолжает приносить проблемы
Компания Microsoft в конце февраля этого года запустила необязательное обновление KB4535996 для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903, что привело к серии ошибок и сбоев в работе устройств.
Футбол
Балотелли просит отменить чемпионат Италии из-за коронавируса
Форвард итальянской "Брешии" Марио Балотелли призвал отменить чемпионат Италии из-за эпидемии коронавируса, сообщает Football Italia.
Армия и оружие
Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Армия и оружие
Пользователи высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи социальных сетей с иронией восприняли появление видеоролика, на кадрах которого видны практические занятия 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил (ВСУ).
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
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Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Происшествия
Микрорайон в Воронеже из-за аварии остался без электричества
Вечером в субботу, 7 марта в Воронеже произошла авария на линии электропередач, оставившая без света целый микрорайон у больницы «Электроника» и ряд социальных объектов.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Марии Мироновой рассказал об их бурном романе
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Происшествия