Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Убитого подростка с простреленной головой нашли в Санкт-Петербурге, подозреваемого ищут, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета. Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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Восстановлена хронология событий в день убийства подростка в Петербурге

Lenta.ruвчера в 23:24

Опубликовано видео с места убийства подростка в Колпино

78.ruвчера в 20:48

Квартира в Петербурге, где нашли тело подростка, принадлежит судье

РЕН ТВвчера в 15:51

В Петербурге силовики штурмом взяли квартиру судьи, рядом с которой найден труп 14-летнего школьника

КП - Санкт-Петербургвчера в 17:00

Источник: к убийству подростка в Петербурге может быть причастен сын судьи

ТАССвчера в 17:58

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новостивчера в 17:24

Пацаны смотрели по телевизору хоккей. Один убит, второго ищут, а отцу-судье уже не до карьеры

Фонтанка.Рувчера в 18:30
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Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

РБК вчера в 23:24
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Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински

РИА Новости 06 марта в 23:09
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Мойка78 06 марта в 22:53
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В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

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РБК 00:19
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Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

13-летняя Камилла Валиева на турнире в Таллине уверенно выиграла короткую программу, обновив высшее достижение среди юниорок.
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В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru 06 марта в 11:37
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Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
РИА Новости вчера в 18:00
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В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском 05 марта в 13:07
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 21:10
Биатлон

Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

Суд парагвайского Асунсьона вынес решение о продлении срока ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо по делу об использовании фальшивых удостоверений личности во время въезда и пребывания в стране до шести месяцев.
Известия вчера в 17:40
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 00:07
Экономика

В «Северный поток — 2» могут добавить водорода

В издании отметили, что "Газпром" сможет поставлять топливо по "Северному потоку — 2", который пока находится в стадии строительства.
Евразия Daily 05 марта в 04:04
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 18:15
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 10:09
Здоровье

В симптомах коронавируса выявили изменения

Москва 24 вчера в 00:40
Гаджеты

Последнее обновление Windows 10 продолжает приносить проблемы

Компания Microsoft в конце февраля этого года запустила необязательное обновление KB4535996 для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903, что привело к серии ошибок и сбоев в работе устройств.
NewInform вчера в 23:54
Футбол

Балотелли просит отменить чемпионат Италии из-за коронавируса

Форвард итальянской "Брешии" Марио Балотелли призвал отменить чемпионат Италии из-за эпидемии коронавируса, сообщает Football Italia.
Газета.Ru 00:10
Армия и оружие

Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика

Pravda.Ru 05 марта в 00:33
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Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
РБК 00:01
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия 06 марта в 03:52
Армия и оружие

Пользователи высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи социальных сетей с иронией восприняли появление видеоролика, на кадрах которого видны практические занятия 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил (ВСУ).
Журналистская правда вчера в 04:20
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая

Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Известия 06 марта в 09:37
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 06 марта в 12:34
Политика

Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
РИА Новости вчера в 20:35
Происшествия

Микрорайон в Воронеже из-за аварии остался без электричества

Вечером в субботу, 7 марта в Воронеже произошла авария на линии электропередач, оставившая без света целый микрорайон у больницы «Электроника» и ряд социальных объектов.
Kursk.com вчера в 14:21
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
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Шоу-бизнес

Бывший возлюбленный Марии Мироновой рассказал об их бурном романе

Bimru.ru вчера в 08:35
Политика

В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
REGNUM вчера в 13:55
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 06 марта в 18:25
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