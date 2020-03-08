Происшествия
РИА НовостиВ подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Убитого подростка с простреленной головой нашли в Санкт-Петербурге, подозреваемого ищут, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета. Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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В Петербурге силовики штурмом взяли квартиру судьи, рядом с которой найден труп 14-летнего школьника
КП - Санкт-Петербург17:00
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Общество
Российские бизнесмены стали реже бывать за границей
Российские бизнесмены стали реже бывать за границей.
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Происшествия
Минздрав проверил переполненный морг в Туле
2 марта, после публикаций "Тульской прессы", в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы сотрудниками Министерства здравоохранения Тульской области была проведена проверка.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Фигурное катание
Тарасова высказалась о победе Валиевой на юниорском чемпионате мира
Заслуженный тренер СССР и РСФСР Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на юниорском чемпионате мира, передает ТАСС.
Общество
В Минфине предложили конфисковать незаконно выведенную валюту
В Министерстве финансов РФ озвучили предложение разрешить конфискацию незаконно выведенной из страны валюты.
Экономика
Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
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Тревожность и фобии оказались характерны большинству собак
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В России новый Audi A3 появится к концу года
Хэтчбек Audi A3 Sportback нового поколения появится в России в четвертом квартале 2020 года.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
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«Милан» объявил об увольнении директора клуба Звонимира Бобана.
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Экс-премьер Гончарук покинул Украину
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
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Названа дата запуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Первые партии смартфонов в Китае были проданы быстро, при это на глобальный рынок новинки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro еще не вышли.
Общество
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В Италии за сутки от коронавируса скончались 49 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Футбол
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"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
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После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
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Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24».
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Победительница конкурса «Краса полиции» рассказала о службе
Интервью с победительницей конкурса «Краса полиции» в Курской области Ириной Ходыревской 7 марта опубликовал телеканал РЕН-ТВ.
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Рынок персональных компьютеров в России упал почти на 8%
По итогам 2019 года продажи в России персональных компьютеров упали на 7,8% по сравнению с 2018 годом.
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Происшествия
На заводе Мотор Сич обрушилась часть кирпичной конструкции
Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
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Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»
Армия и оружие
Террористы обстреляли сирийские войска на юге Идлиба и в Алеппо
Боевики нанесли удары по позициям сирийских войск на юге провинции Идлиб и на западе Алеппо.