Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Убитого подростка с простреленной головой нашли в Санкт-Петербурге, подозреваемого ищут, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета. Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости17:24

В Петербурге силовики штурмом взяли квартиру судьи, рядом с которой найден труп 14-летнего школьника

КП - Санкт-Петербург17:00

Пацаны смотрели по телевизору хоккей. Один убит, второго ищут, а отцу-судье уже не до карьеры

Фонтанка.Ру18:30

У квартиры судьи Колпинского района найден труп ребёнка

78.ru15:55

Появились подробности убийства ребенка в доме судьи в Петербурге

Lenta.ru18:45

Источник: к убийству подростка в Петербурге может быть причастен сын судьи

ТАСС17:58

Источник назвал сына судьи подозреваемым в убийстве школьника в Петербурге

Интерфакс17:31
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СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0

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Российские бизнесмены стали реже бывать за границей

Российские бизнесмены стали реже бывать за границей.
Lenta.ru 17:55
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Сборная России стала пятой в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии

РИА Новости 09:21
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Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Происшествия

Минздрав проверил переполненный морг в Туле

2 марта, после публикаций "Тульской прессы", в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы сотрудниками Министерства здравоохранения Тульской области была проведена проверка.
Тульская пресса 08:25
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Shraibikus News 03:16
Фигурное катание

Тарасова высказалась о победе Валиевой на юниорском чемпионате мира

Заслуженный тренер СССР и РСФСР Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на юниорском чемпионате мира, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:05
Общество

В Минфине предложили конфисковать незаконно выведенную валюту

В Министерстве финансов РФ озвучили предложение разрешить конфискацию незаконно выведенной из страны валюты.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:24
Экономика

Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Коммерсантъ вчера в 03:52
Наука

Тревожность и фобии оказались характерны большинству собак

ToDay News Ufa вчера в 07:24
Авто

В России новый Audi A3 появится к концу года

Хэтчбек Audi A3 Sportback нового поколения появится в России в четвертом квартале 2020 года.
Автоновости дня 14:47
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru 04:39
Кино

Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Газета.Ru 12:51
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Рейтинг любимых фильмов россиянок возглавила «Красотка»

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Футбол

«Милан» уволил Бобана с поста директора клуба

«Милан» объявил об увольнении директора клуба Звонимира Бобана.
Sport24.ru 13:05
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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Экс-премьер Гончарук покинул Украину

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Газета.Ru 12:41
Шоу-бизнес

Бабкина пыталась покончить с собой за две недели до родов

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Названа дата запуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

Первые партии смартфонов в Китае были проданы быстро, при это на глобальный рынок новинки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro еще не вышли.
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Общество

От коронавируса в Италии за сутки умерли почти 50 человек

В Италии за сутки от коронавируса скончались 49 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Взгляд.ру вчера в 12:50
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
РИА Новости 10:35
Общество

Три жителя Липецкой области заразились коронавирусом

После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
Обозреватель Врн 08:17
Общество

Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24».
Известия 17:09
Общество

Победительница конкурса «Краса полиции» рассказала о службе

Интервью с победительницей конкурса «Краса полиции» в Курской области Ириной Ходыревской 7 марта опубликовал телеканал РЕН-ТВ.
Красная весна 11:04
Экономика

Рынок персональных компьютеров в России упал почти на 8%

По итогам 2019 года продажи в России персональных компьютеров упали на 7,8% по сравнению с 2018 годом.
МонаВиста 10:07
Футбол

Ливерпуль — Борнмут 2:1

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Происшествия

На заводе Мотор Сич обрушилась часть кирпичной конструкции

Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
РИА Новости 16:54
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Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»

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Террористы обстреляли сирийские войска на юге Идлиба и в Алеппо

Боевики нанесли удары по позициям сирийских войск на юге провинции Идлиб и на западе Алеппо.
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