В подготовке кодекса для интернет-магазинов заподозрили ФНС
Для интернет-магазинов хотят ввести специальные правила, которые будут регулировать их работу и взаимодействие с поставщиками товаров.В источнике
С чего всё началось
Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов
Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов На фоне растущей доли онлайн-продаж продуктов питания участники рынка задумались о распространении действующих в традиционной торговле норм саморегулирования и на этот сегмент бизнеса.
Коммерсантъвчера в 18:09
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