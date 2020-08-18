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Политика Сегодня
Политика Сегодня

В подготовке кодекса для интернет-магазинов заподозрили ФНС

Для интернет-магазинов хотят ввести специальные правила, которые будут регулировать их работу и взаимодействие с поставщиками товаров.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов

Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов На фоне растущей доли онлайн-продаж продуктов питания участники рынка задумались о распространении действующих в традиционной торговле норм саморегулирования и на этот сегмент бизнеса.
Коммерсантъвчера в 18:09
Подробнее о событии
Политика Сегодня

В подготовке кодекса для интернет-магазинов заподозрили ФНС

Политика Сегоднявчера в 09:15
Lenta.ru

Для российских интернет-магазинов напишут специальные правила

Lenta.ruвчера в 04:31
АБН

На интернет-магазины могут распространить правила работы офлайн-ретейла

АБНвчера в 04:12
Adindex.ru

Онлайн-ритейлу навязывают офлайновые правила игры

Adindex.ruвчера в 02:39
Право.ру

Кодекс добросовестных практик распространят на операторов онлайн-торговли

Право.рувчера в 02:07
Коммерсантъ

Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов

Коммерсантъвчера в 18:09

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Интерфакс17 августа в 08:58
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Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Удовлетворить возросший спрос вендоры полностью не смогли из-за проблем, связанных с производством, доступностью процессоров, экранов, платформ для сборки и т. д. Заказы на ноутбуки, размещенные в августе–сентябре, смогут добраться до России, скорее всего, уже в начале 2021 года, считает руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев.
Известия17:40
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъвчера в 07:35
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Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК17:01

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ruвчера в 09:22
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