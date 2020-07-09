с чего всё началось

Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы. Об этом написал в Instagram глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.

Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье

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