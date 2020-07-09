Происшествия
Газета.RuСвыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье
Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы. Об этом написал в Instagram глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
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с чего всё началось
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в подмосковном городе Руза, где после дождей разлилась река Городянка и прорвало дамбу, сообщил в Instagram мэр городского округа Николай Пархоменко.Ведомостивчера в 17:41
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«Все службы работают». Губернатор Подмосковья рассказал об устранении последствий прорыва дамбы в Рузе
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