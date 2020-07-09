Происшествия

Газета.RuГазета.RuСвыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье

Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы. Об этом написал в Instagram глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
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с чего всё началось
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в подмосковном городе Руза, где после дождей разлилась река Городянка и прорвало дамбу, сообщил
 в Instagram мэр городского округа Николай Пархоменко.
Ведомостивчера в 17:41

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Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье

Газета.Ruвчера в 20:14

В МЧС прокомментировали информацию о затоплении Рузы

РЕН ТВвчера в 17:23

«Все службы работают». Губернатор Подмосковья рассказал об устранении последствий прорыва дамбы в Рузе

Телеканал 360°вчера в 22:37

В Рузе объявлен режим ЧС из‑за прорыва дамбы

РИАМОвчера в 17:31

В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы

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ТАССвчера в 17:33

В подмосковной Рузе река смыла несколько домов

РБКвчера в 17:43
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество

Губернатора Хабаровского края Фургала не будут исключать из партии

По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
ТАСС вчера в 20:30
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Экономика

Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу

Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy соблюдали условия кредитного договора — если бы они не перестали платить по кредиту, то США могли ввести вторичные санкции против самого банка, за транзакции с лицом, находящимся по персональными американскими санкциями.
Ведомости вчера в 23:11
Политика

Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru вчера в 11:35
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19
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Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
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Шоу-бизнес

42-летняя Ольга Орлова почтила память Жанны Фриске в день ее рождения

Ольга Орлова и Жанна Фриске Рядом с Фриске до самой смерти находились родители, сестра Наталья, а также ее близкая подруга Ольга Орлова.
Вокруг ТВ вчера в 05:23
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Общество

«Это позор»: Лоза раскритиковал КВН

Студенты, задействованные в КВН, не доучиваются как следует и позорят этим свои вузы, заявил певец Юрий Лоза в интервью "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 22:16
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Политика

Собчак ответила на подозрения в связях с чешской разведкой

Московский Комсомолец вчера в 07:53
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Общество

В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских

ТАСС вчера в 18:18
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Здоровье

32 новых случая заражения коронавирусом за сутки выявлено на Алтае

В Республике Алтай в среду, 8 июля, выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции.
Новости Горного Алтая вчера в 22:32
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Футбол

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:37
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
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Общество

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 12 млн

Согласно подсчетам ученых, в настоящее время общее число подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 12 007 327.
Экономика сегодня вчера в 23:19
Происшествия

В Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно.
РИА Новости вчера в 11:04
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Общество

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС.
Mockva.ru вчера в 18:55
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Политика

The National Interest (США): настало время решить спор о Курильских островах (The National Interest)

Давний спор по поводу Курильских островов между Россией и Японией продолжает оставаться нерешенным, однако состоявшийся диалог свидетельствует о некоторых интересных тенденциях.
ИноСМИ вчера в 19:05
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Кино

Disney начал съемки фильма «Трон-3»

Как сообщает ToDay News Ufa, о начале работы над новым проектом рассказал президент подразделения музыки и саундтреков Disney Митчелл Леб в подкасте Light the Fuse.
ToDay News Ufa вчера в 14:55
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Происшествия

Экс-замминистра здравоохранения Алтайского края пойдет в суд за взяточничество

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Интерфакс - Россия вчера в 23:40
Общество

Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти

В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области вчера в 10:02
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Футбол

Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»

Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Общество

В Подмосковье к 15 июля планируется открытие ресторанов и пляжей

С 1 июля в регионе уже работают фитнес-центры и спортивные организации.
RuNews24.ru вчера в 12:21
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Армия и оружие

Россия начала переброску тяжёлых танков Т-90 в Сирию

Российский десантный корабль гружёный танками Т-90, подошёл к берегам Сирии.
Avia.pro 07 июля в 01:50
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Шоу-бизнес

Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»

Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru 07 июля в 12:43
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Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru вчера в 11:18
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Футбол

Иванович улетел в Сербию из-за несчастья в семье

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович улетел в родную Сербию из-за несчастья в семье. Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».
Евро-футбол.ру вчера в 12:38
Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
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Культура

Новое реалити-шоу The Sims Spark’d выйдет этим летом

С середины июля в эфир начнет выходить The Sims Spark'd, где его участники будут сражаться за приз, который может достигнуть суммы в 100 тыс. долларов.
Народные новости вчера в 21:35
2
Происшествия

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК вчера в 19:28
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
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Руза
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Город в Московской области России, административный центр Рузского городского округа. Население - 12743 чел. Расположен на реке Рузе, в 80 км к западу от МКАД, в 60 км к юго-западу от Зеленоградского АО и в 40 км северо-западнее Троицкого АО города Москвы.
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