Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В Подмосковной Рузе при проведении работ по прокладке обводного канала прорвало техническую дамбу. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.
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с чего всё началось
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в подмосковном городе Руза, где после дождей разлилась река Городянка и прорвало дамбу, сообщил
 в Instagram мэр городского округа Николай Пархоменко.
Ведомостивчера в 17:41

Подробнее о событии

Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы

РБК01:19

«Все службы работают». Губернатор Подмосковья рассказал об устранении последствий прорыва дамбы в Рузе

Телеканал 360°вчера в 22:37

Второй волны подтоплений не ожидается в месте прорыва дамбы в Рузе

РИАМО01:18

Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе

РИА Новости01:07

Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье

Газета.Ruвчера в 20:14

Пострадавшим от подтопления жителям Рузы окажут помощь

ТАСС00:30

В МЧС прокомментировали информацию о затоплении Рузы

РЕН ТВвчера в 17:23
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Происшествия

Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней

Интерфакс 00:59
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
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Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
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Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк взбудоражила фанатов новым фото в нижнем белье

Модель не желает стеснять себя ни в чем из-за пандемии. Ирина Шейк не перестает радовать своих поклонников новыми сексуальными снимками.
7Дней.ру вчера в 06:30
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Общество

Число случаев коронавируса в мире превысило 12 млн

Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 12 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Rambler News Service 00:59
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Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат вчера в 17:34
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова

Москва, 7 июля 2020, 16:01 — REGNUM Сторона защиты Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, которую в центре Москвы устроил актёр Михаил Ефремов, намерена требовать от суда, чтобы процесс по делу проходил в открытом режиме.
REGNUM 07 июля в 09:01
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Здоровье

Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ

Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:33
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Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Газета.Ru вчера в 08:34
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
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Общество

Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии

Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости вчера в 13:24
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Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter.
BFM.ru 00:21
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Армия и оружие

Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»

Вооруженные силы Украины опубликовали данные о том, что была продемонстрирована тактика применения противотанковыми подразделениями американского переносного ракетного комплекса FGM-148 «Джавелин» в паре с ПТРК «Стугна-П».
Военное обозрение вчера в 13:45
Политика

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM вчера в 14:33
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
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Армия и оружие

Defense Arabic сообщил о передаче Россией Ирану ракет для ЗРС С-300

ГЛАС.RU 00:19
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
3
Происшествия

В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара

Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости вчера в 20:53
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19
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Здоровье

«Тяжелых пациентов будет меньше»: когда ждать вторую волну коронавируса

Ничего не закончилось Начнем с данных ВОЗ. Хоть организация и предупреждает о второй волне, но, по ее данным, пока не закончилась и первая.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
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Культура

Интересные факты о сериале Леденящие душу приключения Сабрины

2. Героини трех сестер были взяты из пьесы Шекспира «Макбет» — и заклинание, которым Сабрина их призывала, было дословно изложено со строк 1 акта произведения (сцена 3, если интересно).
SM News 06 июля в 10:43
Космос

Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано

Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы вчера в 03:15
Футбол

«Ростов» объявил о переходе японского полузащитника Хасимото

Пресс-служба ФК «Ростов» сообщает о договорённости с японской командой «Токио» о трансфере известного полузащитника Кенто Хасимото.
ГЛАС.RU вчера в 22:38
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,4K
Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
1,2K
Наука

Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»

«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
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Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
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Руза
Город в России
Город в Московской области России, административный центр Рузского городского округа. Население - 12743 чел. Расположен на реке Рузе, в 80 км к западу от МКАД, в 60 км к юго-западу от Зеленоградского АО и в 40 км северо-западнее Троицкого АО города Москвы.
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