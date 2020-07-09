Происшествия
КоммерсантъВ подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В Подмосковной Рузе при проведении работ по прокладке обводного канала прорвало техническую дамбу. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.
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с чего всё началось
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в подмосковном городе Руза, где после дождей разлилась река Городянка и прорвало дамбу, сообщил в Instagram мэр городского округа Николай Пархоменко.Ведомостивчера в 17:41
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«Все службы работают». Губернатор Подмосковья рассказал об устранении последствий прорыва дамбы в Рузе
Телеканал 360°вчера в 22:37
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Происшествия
Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней
Интерфакс 00:59
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Ирина Шейк взбудоражила фанатов новым фото в нижнем белье
Модель не желает стеснять себя ни в чем из-за пандемии. Ирина Шейк не перестает радовать своих поклонников новыми сексуальными снимками.
7Дней.ру вчера в 06:30
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 12 млн
Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 12 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Rambler News Service 00:59
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат вчера в 17:34
Происшествия
Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова
Москва, 7 июля 2020, 16:01 — REGNUM Сторона защиты Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, которую в центре Москвы устроил актёр Михаил Ефремов, намерена требовать от суда, чтобы процесс по делу проходил в открытом режиме.
REGNUM 07 июля в 09:01
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:33
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34
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Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Общество
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски
У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter.
BFM.ru 00:21
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Вооруженные силы Украины опубликовали данные о том, что была продемонстрирована тактика применения противотанковыми подразделениями американского переносного ракетного комплекса FGM-148 «Джавелин» в паре с ПТРК «Стугна-П».
Военное обозрение вчера в 13:45
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM вчера в 14:33
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Происшествия
В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара
Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости вчера в 20:53
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19
Здоровье
«Тяжелых пациентов будет меньше»: когда ждать вторую волну коронавируса
Ничего не закончилось Начнем с данных ВОЗ. Хоть организация и предупреждает о второй волне, но, по ее данным, пока не закончилась и первая.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
Культура
Интересные факты о сериале Леденящие душу приключения Сабрины
2. Героини трех сестер были взяты из пьесы Шекспира «Макбет» — и заклинание, которым Сабрина их призывала, было дословно изложено со строк 1 акта произведения (сцена 3, если интересно).
SM News 06 июля в 10:43
Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы вчера в 03:15
Футбол
«Ростов» объявил о переходе японского полузащитника Хасимото
Пресс-служба ФК «Ростов» сообщает о договорённости с японской командой «Токио» о трансфере известного полузащитника Кенто Хасимото.
ГЛАС.RU вчера в 22:38
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59