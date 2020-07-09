с чего всё началось

В Подмосковной Рузе при проведении работ по прокладке обводного канала прорвало техническую дамбу. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

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