Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы обнаружен коронавирус, пишет РБК со ссылкой на сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого не названного медработника больницы.
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В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара.
РБК08:38

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В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

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РБК: девять медиков заразились коронавирусом в больнице в Подмосковье

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Lenta.ru09:25

Девять медиков заразились коронавирусом в Люберецкой областной больнице

News.ru09:13

В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

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