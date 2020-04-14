Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы обнаружен коронавирус, пишет РБК со ссылкой на сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого не названного медработника больницы.
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В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара.
РБК08:38

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В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

Ведомости12:16

В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

РБК08:38

У девяти медиков в подмосковной больнице обнаружили коронавирус

Эхо Москвы10:30

В подмосковной больнице у девяти медиков обнаружили коронавирус, там пожаловались на отсутствие средств защиты

Дождь09:34

Стало известно о заражении коронавирусом девяти медиков в Подмосковье

Lenta.ru09:25

Девять медиков заразились коронавирусом в Люберецкой областной больнице

News.ru09:13

РБК: девять медиков заразились коронавирусом в больнице в Подмосковье

Коммерсантъ10:43
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