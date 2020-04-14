Коронавирус

РБКРБКВ подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

По словам другого медика, работающего в стационаре, врачи «боятся» контактировать с больными пневмонией из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. По его словам, на сегодняшний день разделения пациентов при приеме в больницу не произошло.
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В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара.
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В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

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