Коронавирус
РБКВ подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
По словам Хаславского, пациенты с клинической картиной коронавируса лежали в отделении вплоть до момента получения положительного теста и не переводились на специально перепрофилированные койки, это могло стать причиной заражения как пациентов, так и медработников.
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с чего всё началось
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы. По их мнению, из-за действий администрации в учреждении произошло заражение коронавирусом медработников и членов их семей.РБК13:59
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Microsoft представит бюджетную версию Xbox Series X
Актуальные Новости 12:14
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — пояснили в министерстве.
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Шоу-бизнес
Лиза Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
Актриса отремонтировала семейное гнездышко. Елизавета Боярская и Максим Матвеев, наконец, переехали в свое семейное гнездышко.
7Дней.ру вчера в 09:45
Общество
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Интерфакс 16:48
Транспорт
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В Москве в течение 22 апреля дорожные камеры зафиксировали 230 тысяч водителей автомобилей, которые передвигались по городу без цифровых пропусков.
RT на русском 14:38
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% - «Нафтогаз»
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ 14:38
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Технологии
The Economist (Великобритания): компания «Майкрософт» делает выбор в пользу открытых данных (The Economist)
Сан-Франциско — Два десятилетия назад компания «Майкрософт» была олицетворением технологического сада за высокой оградой.
ИноСМИ 17:18
Происшествия
Бывший священник, организовавший крестный ход в Петербурге, рассказал об избиении приставами
Автор канала «Тюрьма и вера» сказал «Медиазоне», что помощник Скрипкина потерял сознание, а сам бывший священник — в больнице вместе с полицейскими.
Дождь 17:24
Экономика
Эксперты оценили ситуацию на рынке аренды квартир в Москве
Аналитики «Циан» прокомментировали ситуацию на столичном рынке аренды квартир.
RT на русском 04:42
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 20 апреля в 13:00
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачу
Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
Общество
Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье
В региональном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что болезнь победили 186 жителей Подмосковья, 49 – умерли.
Live24 02:04
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Футбол
Голкипер «Аталанты» из Бергамо за месяц не смог излечиться от COVID-19
Положительный результат теста на COVID-19 получил на руки голкипер футбольного клуба «Аталанта» Марко Спортьелло спустя месяц после первого положительного теста, 22 апреля сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
ИА Красная Весна 17:16
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Шоу-бизнес
Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии
Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru 09:08
Общество
Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь
Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, сообщил "РГ" международный центр Romir.
Российская газета 17:01
Авто
Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta
CarsWeek.ru 11:27
Происшествия
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ вчера в 05:57
Армия и оружие
Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск в Чечне
Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
RuNews24.ru 05:27
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц
Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Космос
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink
60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.
ТАСС 15:52