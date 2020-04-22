Коронавирус

РБКРБКВ подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы. По их мнению, из-за действий администрации в учреждении произошло заражение коронавирусом медработников и членов их семей.
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В подмосковной больнице пожаловались на заражение 52 врачей в МВД, СКР и ФСБ

Daily Storm15:12

РБК: На руководство подмосковной больницы пожаловались в ФСБ. Его обвиняют в заражении более полусотни медиков коронавирусом

Фонтанка.Ру17:17

Подмосковные врачи пожаловались на начальство в ФСБ, МВД и СК

Эхо Москвы18:04

Подмосковные врачи после вспышки COVID-19 в больнице пожаловались в ФСБ. В Минздраве лишь констатировали число заражённых

Царьград17:41

Медики подмосковной больницы обратились в ФСБ из-за коронавируса у 60 сотрудников

Коммерсантъ15:01

Сотрудники подмосковной больницы пожаловались на свое начальство в СК из-за заражения 52 медработников коронавирусом

Медиазона14:54

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

РБК13:59
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Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
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Аэропорту Шереметьево сообщили о бомбах в четырёх самолётах

По словам авторов, взрывные устройства содержатся в четырёх самолётах.
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Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая

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СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

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Число случаев коронавируса в Алтайском крае увеличилось

Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 14 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом.
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Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
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В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112.
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Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
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Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
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Общество

В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом

Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет.
ТАСС 20 апреля в 16:37
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
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Экономика

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

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В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
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Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой

Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на автомобиле скорой помощи.
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Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии

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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Общество

Турецкий остров в Эгейском море не могут продать десять лет

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Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Цена на нефть Brent выросла более чем на 8%

Напомним, что сегодня цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года, а 20 апреля стоимость марки WTI упала до отрицательных значений - до отметки минус 40,32 доллара за баррель.
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Спрогнозировано окончание пандемии коронавируса

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Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
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В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
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