Коронавирус

РБКРБКВ подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

По словам Хаславского, пациенты с клинической картиной коронавируса лежали в отделении вплоть до момента получения положительного теста и не переводились на специально перепрофилированные койки, это могло стать причиной заражения как пациентов, так и медработников.
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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы. По их мнению, из-за действий администрации в учреждении произошло заражение коронавирусом медработников и членов их семей.
РБКвчера в 13:59

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РБК: в Подмосковье врачи пожаловались в ФСБ на администрацию больницы

РИА Новости02:15

Сотрудники подмосковной больницы пожаловались на свое начальство в СК из-за заражения 52 медработников коронавирусом

Медиазонавчера в 14:54

Сотрудники больницы в подмосковных Люберцах, заразились коронавирусом — это больше полусотни медиков

Эхо Москвы02:01

РБК: На руководство подмосковной больницы пожаловались в ФСБ. Его обвиняют в заражении более полусотни медиков коронавирусом

Фонтанка.Рувчера в 17:17

Медики подмосковной больницы обратились в ФСБ из-за коронавируса у 60 сотрудников

Коммерсантъвчера в 15:01

«Костюмы легко рвутся, респираторов нет»: Подмосковные медики после массового заражения пожаловались в ФСБ

Царьград02:33

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

РБКвчера в 13:59
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Общество

Турецкие отели хотят отказаться от системы «все включено»

Турецкие отельеры подумывают отказаться от системы "все включено" из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 21:09
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Кино

В сети появился тизер второго «Венома»

ГЛАС.RU вчера в 10:24
4
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
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Экономика

Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
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Общество

Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса

Сокамерник летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в США, умер от коронавируса.
Телеканал 360° 20 апреля в 16:12
1
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Здоровье

Два корпуса клиники Петра Великого закрыли на карантин

Хирург-онколог получил положительный тест на коронавирус. Два корпуса клиники Петра Великого в Петербурге закрыли на карантин.
Piter.tv 01:01
1
Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
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Здоровье

В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек.
Российская газета 02:24
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Здоровье

В Астраханской области обнаружен новый очаг коронавирусной инфекции

Пренебрежение правилами самоизоляции привело к возникновению нового очага заражения коронавирусной инфекции.
Блокнот Астрахань вчера в 13:29
14
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
62
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала о раскулачивании

РБК 01:09
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС 02:24
Кино

В США скончалась актриса Ширли Найт

Известия вчера в 18:28
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Спорт

«Проснись, маленькая девочка!» Читатели Olympic Channel не поняли посыл Загитовой

Зарубежные читатели не совсем поняли ее посыл.
Спорт-Экспресс 01:25
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru 21 апреля в 12:51
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Здоровье

В Саратовском областном перинатальном центре введены ограничения из-за контакта сотрудницы с носителем COVID-19

В Саратовском областном перинатальном центре (улица Зерновая) введены определенные ограничения из-за того, что одна из сотрудниц оказалась лицом, контактировавшим с носителем коронавируса.
FreeNews-Volga вчера в 11:19
Космос

SpaceX запустила Falcon 9 с 60 спутниками

По данным компании, спутники были успешно развёрнуты на орбите. Ранее СМИ сообщали, что SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками.
RT на русском вчера в 19:42
11
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
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Хоккей

Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей

News.ru 02:21
1
Здоровье

О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post.
Live24 вчера в 01:40
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Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News 21 апреля в 06:00
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Интернет

Яндекс запустил платформу для умных телевизоров. В основе лежит Android

Яндекс объявил о запуске мультимедийной платформы для умных телевизоров, которая позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе.
iXBT.com 02:37
Общество

В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
4
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
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Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
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