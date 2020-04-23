Коронавирус
РБКВ подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
По словам Хаславского, пациенты с клинической картиной коронавируса лежали в отделении вплоть до момента получения положительного теста и не переводились на специально перепрофилированные койки, это могло стать причиной заражения как пациентов, так и медработников.
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с чего всё началось
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы. По их мнению, из-за действий администрации в учреждении произошло заражение коронавирусом медработников и членов их семей.РБКвчера в 13:59
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Медики подмосковной больницы обратились в ФСБ из-за коронавируса у 60 сотрудников
Коммерсантъвчера в 15:01
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Общество
Турецкие отели хотят отказаться от системы «все включено»
Турецкие отельеры подумывают отказаться от системы "все включено" из-за коронавируса.
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ГЛАС.RU вчера в 10:24
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
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Lenta.ru 00:28
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Экономика
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Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
Общество
Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса
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Телеканал 360° 20 апреля в 16:12
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
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РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье
Два корпуса клиники Петра Великого закрыли на карантин
Хирург-онколог получил положительный тест на коронавирус. Два корпуса клиники Петра Великого в Петербурге закрыли на карантин.
Piter.tv 01:01
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Здоровье
В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек.
Российская газета 02:24
Здоровье
В Астраханской области обнаружен новый очаг коронавирусной инфекции
Пренебрежение правилами самоизоляции привело к возникновению нового очага заражения коронавирусной инфекции.
Блокнот Астрахань вчера в 13:29
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Кино
В США скончалась актриса Ширли Найт
Известия вчера в 18:28
Спорт
«Проснись, маленькая девочка!» Читатели Olympic Channel не поняли посыл Загитовой
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Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Экономика
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Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru 21 апреля в 12:51
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В Саратовском областном перинатальном центре введены ограничения из-за контакта сотрудницы с носителем COVID-19
В Саратовском областном перинатальном центре (улица Зерновая) введены определенные ограничения из-за того, что одна из сотрудниц оказалась лицом, контактировавшим с носителем коронавируса.
FreeNews-Volga вчера в 11:19
Космос
SpaceX запустила Falcon 9 с 60 спутниками
По данным компании, спутники были успешно развёрнуты на орбите. Ранее СМИ сообщали, что SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками.
RT на русском вчера в 19:42
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
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Здоровье
О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США
Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post.
Live24 вчера в 01:40
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News 21 апреля в 06:00
Интернет
Яндекс запустил платформу для умных телевизоров. В основе лежит Android
Яндекс объявил о запуске мультимедийной платформы для умных телевизоров, которая позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе.
iXBT.com 02:37
Общество
В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск
Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31