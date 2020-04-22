Коронавирус
РБКВ подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
По словам Хаславского, пациенты с клинической картиной коронавируса лежали в отделении вплоть до момента получения положительного теста и не переводились на специально перепрофилированные койки, это могло стать причиной заражения как пациентов, так и медработников.
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с чего всё началось
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы. По их мнению, из-за действий администрации в учреждении произошло заражение коронавирусом медработников и членов их семей.РБКвчера в 13:59
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Медики подмосковной больницы обратились в ФСБ из-за коронавируса у 60 сотрудников
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