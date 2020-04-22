Коронавирус

РБКРБКВ подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

По словам Хаславского, пациенты с клинической картиной коронавируса лежали в отделении вплоть до момента получения положительного теста и не переводились на специально перепрофилированные койки, это могло стать причиной заражения как пациентов, так и медработников.
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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы. По их мнению, из-за действий администрации в учреждении произошло заражение коронавирусом медработников и членов их семей.
РБКвчера в 13:59

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Сотрудники больницы в подмосковных Люберцах пожаловались в ФСБ и СК на заражение коронавирусом 52 медиков

Эхо Москвывчера в 22:08

Подмосковные врачи после вспышки COVID-19 в больнице пожаловались в ФСБ. В Минздраве лишь констатировали число заражённых

Царьградвчера в 17:41

Медики подмосковной больницы обратились в ФСБ из-за коронавируса у 60 сотрудников

Коммерсантъвчера в 15:01

В подмосковной больнице пожаловались на заражение 52 врачей в МВД, СКР и ФСБ

Daily Stormвчера в 15:12

РБК: На руководство подмосковной больницы пожаловались в ФСБ. Его обвиняют в заражении более полусотни медиков коронавирусом

Фонтанка.Рувчера в 17:17

Сотрудники подмосковной больницы пожаловались на свое начальство в СК из-за заражения 52 медработников коронавирусом

Медиазонавчера в 14:54

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

РБКвчера в 13:59
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Политика

Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе

Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости вчера в 12:52
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Политика

Медицинский исследователь назвал свое увольнение политическим

Политически мотивированным назвал свое увольнение с поста директора Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) при Минздраве США Рик Брайт в интервью 22 апреля газете The New York Times.
ИА Красная Весна вчера в 22:13
Общество

Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru 21 апреля в 20:15
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Политика

Украина ликвидирует «Укроборонпром»

«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru вчера в 14:00
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Гаджеты

Эксперты выявили уязвимые для хакеров недоработки в ПО Apple

Американская фирма ZecOps, занимающаяся кибербезопасностью, выявила в программном обеспечении смартфонов iPhone и планшетов iPad корпорации Apple уязвимости, которые в течение нескольких лет могли позволять хакерам похищать информацию с устройств.
Реальное время вчера в 21:31
Общество

В Самарской области за сутки коронавирус выявили у еще 12 человек

Как сообщает региональный оперативный штаб, по данным на среду, 22 апреля, в области выявили еще 12 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:05
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 21 апреля в 07:50
739
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

Комсомольская правда вчера в 15:13
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Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
105
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
878
Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ вчера в 11:03
8,3K
Общество

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК вчера в 17:01
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Экономика

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Здоровье

Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»

По данным Московского городского ФОМС, расходы на лечение одного случая пневмонии с коронавирусом оплачиваются из расчета 200 – 205 тыс. руб. На 22 апреля в Москве зарегистрирован 31981 пациент с COVID-19.
Ведомости вчера в 19:24
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Кино

Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети

Первый тизер исторического сериала «Грозный» представил телеканал «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° вчера в 09:36
6
Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
1,8K
Общество

Владелец S7: международное авиасообщение возобновится через год

Восстановления международного авиасообщения не стоит ждать раньше апреля следующего года.
Pravda.Ru вчера в 21:23
Шоу-бизнес

70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом

37-летняя жена Ричарда Гира, которая в феврале прошлого года уже стала матерью сына актера, родила ему еще одного мальчика.
RuNews24.ru вчера в 08:22
Общество

Евгений Куйвашев назвал условия для отмены режима самоизоляции

Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях в Свердловской области отменят режим самоизоляции.
КП - Екатеринбург вчера в 09:21
24
Политика

Путин провел телефонный разговор с Меркель

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Известия вчера в 09:48
63
Происшествия

Медсестре из Рубцовска грозит 12 лет колонии за взятки

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, с июля 2014 по август 2019 годов главная медсестра рубцовской больницы получила откат от трех оптовиков по продаже лекарственных и дезинфицирующих средств.
Алтайская правда вчера в 22:32
5
Шоу-бизнес

Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.
Петербургский дневник вчера в 12:44
Происшествия

Участники митинга во Владикавказе получили административный арест

Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
Интерфакс 21 апреля в 15:30
88
Общество

Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы

Алексей Текслер добавил, что в областном правительстве уже разрабатывают инструкции для работы таких учреждений.
Вечерний Челябинск вчера в 05:53
39
Космос

Калининградцы заметили в небе десятки спутников

Клопс 20 апреля в 16:51
5
Общество

В Новосибирской области введут электронные пропуски для автомобилистов

В Новосибирской области введут электронные пропуски для автомобилистов . Это позволит контролировать перемещение водителей по региону.
Любимый город вчера в 14:53
176
Политика

Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства

RT на русском вчера в 11:16
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Гаджеты

Samsung планирует создать датчик камеры на 600 Мп

Pravda.Ru 21 апреля в 07:30
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Главное