Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек. Изначально сообщалось и девяти жертвах, передает ТАСС.

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек

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