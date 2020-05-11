Происшествия
BFM.ruВ Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек. Изначально сообщалось и девяти жертвах, передает ТАСС.
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В хосписе для престарелых в Подмосковье девять лежачих больных погибли во время пожара
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:29
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Здоровье
Хуже всего ситуация в Екатеринбурге и Полевском: онлайн о коронавирусе в регионе
К утру воскресенья в мире число заразившихся коронавирусом превысило 4 миллиона.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:09
Общество
Еще 139 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com вчера в 03:47
Здоровье
В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому
8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент 09 мая в 03:41
Происшествия
В Екатеринбурге избили девушку-оператора комплекса фотофиксации
РЕН ТВ вчера в 14:26
Общество
В Саратовской области до 31 мая продлен режим самоизоляции
Режим повышенной готовности и самоизоляции продлен в Саратовской области до 31 мая.
Kursk.com вчера в 14:00
Общество
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Финансы
Новая торговая неделя на бирже Гонконга началась с роста котировок
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась в понедельник ростом котировок на фоне заявления Народного банка Китая о мерах поддержки экономики, а также признаков смягчения противоречий между США и КНР.
ТАСС вчера в 23:11
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 10:01
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая
Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
Общество
Биолог объяснила причины ошибочных тестов на CОVID-19
По словам биолога, на первой стадии подавление вируса происходит за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему организма.
РИА Новости вчера в 22:03
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Общество
Власти Челябинска напомнили о штрафах за отсутствие маски с 12 мая
О начале действия масочного режима в Челябинской области, начиная с 12 мая, напомнили накануне 11 мая в ГУ МВД региона.
ИА Красная Весна вчера в 15:36
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
На месте памятника Коневу в Праге появился унитаз
Украина.ру вчера в 04:30
Общество
Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС вчера в 16:59
Биатлон
Кузьмина о победе Логинова на ЧМ: В тот момент меня изнутри раздирало
Бывшая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала решение чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова не обсуждать историю своей дисквалификации в 2015 году за применение эритропоэтина (ЭПО).
МК-Спорт вчера в 10:45
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
Происшествия
В Курганской области выявлено семь новых носителей коронавируса
Курган, 9 мая 2020, 11:55 — REGNUM В Курганской области выявлено за сутки семь положительных проб на коронавирус.
REGNUM 09 мая в 04:55
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
В опубликованном в Твиттер официальном поздравлении Белого дома с днем победы было сказано, что планету от нацизма избавили США и Великобритания.
Военное дело 09 мая в 12:30
Происшествия
Ветерана Великой Отечественной войны убили в Омской области
Убийство 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Омской области произошло незадолго до Дня Победы, к нему в гости зашел знакомый и после ссоры нанес несколько ударов ножом, сообщило в воскресенье СУ СК РФ по региону.
Sibnet Новости вчера в 05:03
Космос
Почему вертится Земля и другие объекты Вселенной - рассказывают ученые
Актуальные Новости вчера в 05:09
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
Общество
Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости вчера в 20:04
Политика
Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США
Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия вчера в 22:45
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02