Происшествия
Daily StormВ подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв в жилом доме
В подмосковном Орехово-Зуеве в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Один из подъездов разрушен полностью, с первого по пятый этаж. Предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа в одной из квартир.
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Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Общество
В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса
Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
Общество
Салоны оптики в Москве продолжат работу во время ограничений
На портале правительства Москвы появился указ мэра Сергея Собянина, которым приостанавливается работа объектов розничной торговли.
Футбол
Брестское «Динамо» потерпело поражение в матче со «Славией»
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Космос
Новый цикл солнечной активности может начаться уже в этом месяце
Постепенное изменение магнитного поля нашей звезды обусловливает 11-летний цикл, однако подробное описание этой связи, а также механизмы возникновения проявлений активности Солнца, таких как солнечные пятна, до сих пор исследованы в недостаточной мере.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус
Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
Общество
Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе
Указом Президента нерабочие дни в России продлены почти на месяц — до 30 апреля.
Происшествия
Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке снова увеличилось
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве снова увеличилось. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Общество
Глеб Никитин расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома
Глава региона расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу
Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Общество
Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Здоровье
Главное отличие коронавируса от гриппа названо
Эбигейл Карлсон, профессор из Вашингтонского университета, сообщил, что у большинства людей уже выработан иммунитет к гриппу, поэтому его эпидемии человечеству не страшны.
Общество
Режим самоизоляции в Кировской области продлён на неделю
3 апреля власти Кировской области решили продлить самоизоляцию в регионе.
Общество
Режим полной самоизоляции продлится в Оренбуржье до 12 апреля
Фото: из Instagram Дениса Паслера Режим нерабочих дней и полной самоизоляции продлится в Оренбургской области по 12 апреля, сообщил губернатор Денис Паслер в ходе прямого эфира в Instagram.
Общество
В МИД поступили деньги для оказания помощи россиянам за рубежом
Выделенные правительством деньги на оказание помощи российским гражданам, находящимся на территории иностранных государств из-за закрытия границ, поступили на счет МИД, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Политика
В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть
Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.
Игры
Релиз Legends of Runeterra состоится 30 апреля
Компания Riot Games объявила, что полная версия карточной стратегии Legends of Runeterra выйдет на РС, iOS и Android 30 апреля.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Технологии
Открылся портал, обучающий педагогов вести уроки дистанционно
Новый портал, посвященный организации дистанционного обучения, открылся для педагогов, 4 апреля сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.