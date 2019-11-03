Происшествия
REGNUMВ подмосковном Жуковском горит склад
Пожар складского комплекса в Жуковском локализован на площади 1759 кв. м. Пострадавших от возгорания нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. «В 4:14 поступило сообщение о возгорании склада на Кооперативной улице в городском округе Жуковский», — говорится в сообщении ведомства.
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Пожар на площади почти 1,8 тыс. кв. м произошел на складе в подмосковном Жуковском
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