Пожар складского комплекса в Жуковском локализован на площади 1759 кв. м. Пострадавших от возгорания нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. «В 4:14 поступило сообщение о возгорании склада на Кооперативной улице в городском округе Жуковский», — говорится в сообщении ведомства.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Лента впечатлила Тарантино во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства, цитирует режиссёра издание The Deadline.

Общество В Москву на следующей неделе придет субтропическое тепло «Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от плюс 3 до плюс 8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.

Шоу-бизнес 70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".

Происшествия СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Единоборства Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Политика В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Политика Медведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны – члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий.

Шоу-бизнес «Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.

Общество Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.

Политика Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Армия и оружие Зачем в Минобороны Латвии спекулируют «российским вторжением» По мнению экспертов, Минобороны Латвии пытается приучить население к мысли о якобы неминуемой агрессии РФ.

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Политика На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией «В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».

Происшествия В Иркутске автомобиль въехал в памятник Александру III Сотрудники полиции обнаружили на месте аварии 36-летнего водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Музыка Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.

Общество Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".

Политика Политолог усомнился в адекватности предложившего заводить дела за поездки россиян в Крым Ганжара добавил, что идея о миллионе уголовных дел на каждого россиянина незаконна с точки зрения норм права.

Политика КПРФ просит Путина не увольнять иркутского губернатора Депутаты Госдумы от фракции КПРФ призвали президента России Владимира Путина не отправлять в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченк.