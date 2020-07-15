Коронавирус
ТАССЖители Подмосковья смогут снова посещать кинотеатры с 1 августа
Кинотеатры возобновят свою работу в Подмосковье с 1 августа, но откроются только те, кто смог соблюсти все требования Роспотребнадзора. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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Работа предприятий общепита в Подмосковье с 16 июля возобновится в полном объеме
Агентство Москва15:25
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Общество
Препарат от коронавируса «Коронавир» направили в российские больницы
Более 7 тысяч упаковок препарата от коронавируса "Коронавир" были направлены в российские больницы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе производителя "Р-Фарм".
Газета.Ru 14:36
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
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Общество
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Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
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«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Коммерсантъ 15:37
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Kia начала производить в России новую модель K5
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового бизнес-седана KIA K5, которое ведется по методу крупноузловой сборки.
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Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании
Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней.
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Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
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Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Коммерсантъ 14:42
Экономика
Илон Маск впервые вошел в список 10 самых богатых людей мира
Бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-10 самых богатых людей мира. Рейтинг составил журнал Forbes.
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Игры
Видео: ЧАЭС, аномалии и разрушаемость в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4
3DNews 13:53
Армия и оружие
В Китае создали новую модификацию истребителя пятого поколения J-20
В Китае создана новая модификация истребителя пятого поколения J-20. Кроме этого, машина уже стала выпускаться серийно.
Военное дело 05:45
Происшествия
Число задержанных на незаконной акции в Москве превысило 100
Число задержанных в ходе несанкционированной акции в центре Москвы превысило 100. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
ТАСС 15:33
Общество
Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Как рассказал в среду, 15 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, двумя днями ранее во время телефонного разговора главы России и Турции затронули тему восстановления авиасообщения между странами.
Газета.Ru 11:05
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
Lenta.ru вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение
Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
Шоу-бизнес
Натали Портман ждет третьего ребенка
Актриса Натали Портман готовится стать мамой в третий раз.
ИА InterMedia 10:03
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли «Колос» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли "Колос" из Ковалевки в матче 31-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 14:14
Футбол
ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон
ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлили действие правила пяти замен.
Pravda.Ru 10:59
Спорт
Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию
Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах.
Аргументы и Факты 04:35
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Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“»
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.
РИА Новости 13:36
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Футбол
Шамиль Газизов: я полностью поддерживаю Тедеско
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил о своей полной поддержке главного тренера Доменико Тедеско.
Вести.Ru 16:00
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
Наука
У больных с тяжелой формой COVID-19 обнаружены опасные антитела
Evo-rus.com 11:01
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru 10:09