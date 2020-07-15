Кинотеатры возобновят свою работу в Подмосковье с 1 августа, но откроются только те, кто смог соблюсти все требования Роспотребнадзора. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Жители Подмосковья смогут снова посещать кинотеатры с 1 августа

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