Коронавирус

ТАССТАССЖители Подмосковья смогут снова посещать кинотеатры с 1 августа

Кинотеатры возобновят свою работу в Подмосковье с 1 августа, но откроются только те, кто смог соблюсти все требования Роспотребнадзора. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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В Подмосковье на 9 дней раньше откроются бары, рестораны и кафе

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В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу

RT на русском15:37

Общепит Подмосковья возобновит работу в полном объеме с 16 июля

РИАМО16:03

Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений

РБК15:25

Жители Подмосковья смогут снова посещать кинотеатры с 1 августа

ТАСС15:14

В подмосковных парках с 16 июля отменят масочный режим

РИА Новости15:09

Работа предприятий общепита в Подмосковье с 16 июля возобновится в полном объеме

Агентство Москва15:25
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Общество

Препарат от коронавируса «Коронавир» направили в российские больницы

Более 7 тысяч упаковок препарата от коронавируса "Коронавир" были направлены в российские больницы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе производителя "Р-Фарм".
Газета.Ru 14:36
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Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
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Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 15:37
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Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового бизнес-седана KIA K5, которое ведется по методу крупноузловой сборки.
Моя Москва.онлайн 09:27
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Политика

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней.
Интерфакс 06:16
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
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Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Коммерсантъ 14:42
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Экономика

Илон Маск впервые вошел в список 10 самых богатых людей мира

Бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-10 самых богатых людей мира. Рейтинг составил журнал Forbes.
Рамблер 15:42
Игры

Видео: ЧАЭС, аномалии и разрушаемость в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4

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Армия и оружие

В Китае создали новую модификацию истребителя пятого поколения J-20

В Китае создана новая модификация истребителя пятого поколения J-20. Кроме этого, машина уже стала выпускаться серийно.
Военное дело 05:45
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Происшествия

Число задержанных на незаконной акции в Москве превысило 100

Число задержанных в ходе несанкционированной акции в центре Москвы превысило 100. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
ТАСС 15:33
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Общество

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Как рассказал в среду, 15 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, двумя днями ранее во время телефонного разговора главы России и Турции затронули тему восстановления авиасообщения между странами.
Газета.Ru 11:05
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Армия и оружие

На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО

«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
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Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

Lenta.ru вчера в 20:58
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение

Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
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Шоу-бизнес

Натали Портман ждет третьего ребенка

Актриса Натали Портман готовится стать мамой в третий раз.
ИА InterMedia 10:03
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Футбол

Футболисты «Шахтера» обыграли «Колос» в матче чемпионата Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли "Колос" из Ковалевки в матче 31-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 14:14
Футбол

ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлили действие правила пяти замен.
Pravda.Ru 10:59
Спорт

Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию

Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах.
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Футбол

Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“»

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.
РИА Новости 13:36
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Политика

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
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Футбол

Шамиль Газизов: я полностью поддерживаю Тедеско

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил о своей полной поддержке главного тренера Доменико Тедеско.
Вести.Ru 16:00
Энергетика

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
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Наука

У больных с тяжелой формой COVID-19 обнаружены опасные антитела

Evo-rus.com 11:01
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В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

Ruposters.ru 10:09
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