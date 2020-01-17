Происшествия
Sportbox.RUВ покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»
Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ. Полиция Греции прорабатывает эту версию, но пока у нее нет достаточных доказательств, чтобы предъявить обвинение.
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Источник: заказчиком покушения на Ковачевича называется бывший игрок «Реала»
Спорт-Экспрессвчера в 15:16
Источник: организатором нападения на экс-футболиста Ковачевича мог быть бывший одноклубник
RT на русскомвчера в 16:14
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