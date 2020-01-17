Происшествия

Матч ТВМатч ТВВ покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ. Полиция Греции прорабатывает эту версию, но пока у нее нет достаточных доказательств, чтобы предъявить обвинение.
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Источник: заказчиком покушения на Ковачевича был бывший игрок «Реала»

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В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»

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Sportbox.RUвчера в 15:59

Источник: организатором нападения на экс-футболиста Ковачевича мог быть бывший одноклубник

RT на русскомвчера в 16:14
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В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
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Рак диагностировали у Михаила Жванецкого

От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
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Вооруженные ножами преступники ворвались в ресторан в Японии и ранили трех сотрудников, передает телеканал NHK.
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На нескольких платных парковках в центре Москвы будут скорректированы парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, сообщил ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
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Умер самый маленький человек в мире

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В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

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