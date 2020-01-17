Происшествия
Матч ТВВ покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»
Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ. Полиция Греции прорабатывает эту версию, но пока у нее нет достаточных доказательств, чтобы предъявить обвинение.
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Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
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Байден обвиняет Facebook в "распространении ложной информации, о которой они [в Facebook - прим. ред.] знают, что это ложь", ссылаясь на политику платформы, которая позволяет политикам делать ложные заявления в рекламе.
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В конце осени прошлого года появились предположения о том, что Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией достанется и новая "зимняя" версия.
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Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»
Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.
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Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
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