Происшествия

Матч ТВМатч ТВВ покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ. Полиция Греции прорабатывает эту версию, но пока у нее нет достаточных доказательств, чтобы предъявить обвинение.
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