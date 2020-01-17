Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ. Полиция Греции прорабатывает эту версию, но пока у нее нет достаточных доказательств, чтобы предъявить обвинение.

В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»

Происшествия В Москве подозреваемого в убийстве задержали после жалобы соседей Жалоба соседей, сообщивших в полицию о музыке, которая играла в соседней квартире на протяжении десяти дней, помогла обнаружить убитого мужчину и задержать человека, подозреваемого в преступлении.

Политика Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".

Гаджеты Названы смартфоны Huawei и Honor, которые оставят без Android 10 Как сообщает Ufanotes.ru, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.

Политика Премьер Мишустин назначил нового главу ФНС Даниил Егоров назначен на пост руководителя Федеральной налоговой службы новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 17 января.

Общество Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.

Футбол Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.

Политика Мишустин высказался против списания кредитных долгов россиян Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе ответов на вопросы депутатов Госдумы заявил, что выступает против списания кредитных долгов россиян.

Общество Рождаемость в Китае упала до минимума В 2019 году в Китае родилось 14,65 миллионов детей, что намного меньше, чем в прошлом году, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Экономика Глава МВФ спрогнозировала новую Великую депрессию Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х.

Происшествия Землетрясение произошло на севере Армении Гипоцентр землетрясения находился на глубине 7 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.