Происшествия
Матч ТВВ покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»
Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ. Полиция Греции прорабатывает эту версию, но пока у нее нет достаточных доказательств, чтобы предъявить обвинение.
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Источник: заказчиком покушения на Ковачевича называется бывший игрок «Реала»
Спорт-Экспрессвчера в 15:16
Источник: организатором нападения на экс-футболиста Ковачевича мог быть бывший одноклубник
RT на русскомвчера в 16:14
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Происшествия
В Москве подозреваемого в убийстве задержали после жалобы соседей
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Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
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Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Футбол
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
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Пугачёва и Николаев станцевали медленный танец под песню Аллегровой
Танец двух легенд и друзей, — гласит подпись к видео. Знаменитости исполнили медленный танец под песню Ирины Аллегровой «Золото любви».
Политика
Мишустин высказался против списания кредитных долгов россиян
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе ответов на вопросы депутатов Госдумы заявил, что выступает против списания кредитных долгов россиян.
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В 2019 году в Китае родилось 14,65 миллионов детей, что намного меньше, чем в прошлом году, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х.
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Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию
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Общество
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Три человека погибли при лобовом ДТП на Кубани
Три человека погибли и четверо пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на Кубани.
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
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В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
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Землетрясение произошло на севере Армении
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 7 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Политика
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.