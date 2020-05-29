Общество
RT на русскомВ полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
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с чего всё началось
Московское управление МВД после одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара призвало горожан не участвовать в акциях протеста, сообщается на сайте ведомства.Медиазона04:37
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Общество
В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков
Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье, это остудит воздух до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 06:27
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Общество
В Тульской области летние кафе и ТЦ откроются 1 июня
Действие режима повышенной готовности в Тульской области продлено до 15 июня.
REGNUM 09:30
Общество
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три
Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Политика
В ФРГ сообщили о намерении Меркель стремиться к диалогу с Россией
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена достичь честного диалога с Россией.
Газета.Ru 06:38
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Экономика
Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla
В Tesla подтвердили, что Илон Маск получил право на первый транш — соответствующий документ подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам в четверг.
Вести.Ru вчера в 20:51
Происшествия
Мосгорсуд освободил из-под стражи активиста Виктора Немытова
Активист Виктор Немытов, арестованный на 15 суток за одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда.
Коммерсантъ 08:13
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Да, Россия участвует в шести военных горячих точках мира.
Известия 06:58
Политика
Порошенко снова не пришел на допрос
27 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос по уголовному делу, возбужденному из-за возможной прослушки его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
РБК 07:33
Армия и оружие
Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем
Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.
РИА Новости 09:47
Общество
Газопровод «Ямал-Европа» второй день продолжил качать газ по реверсу
Газопровод "Ямал-Европа" второй день подряд продолжает работать в реверсном режиме, качая газ из Германии в Польшу, сообщает немецкий газотранспортный оператор Gascade.
Интерфакс 01:36
Баскетбол
Кайл Хайнс подписал контракт с «Миланом»
Центровой Кайл Хайнс подписал контракт с итальянским «Миланом», сообщает журналист Sportando Эмилиано Корчиа.
Sports.ru 09:45
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру вчера в 18:55
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Происшествия
Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки
На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево
Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
Известия 09:07
Происшествия
В Сергиевом Посаде на свалке обнаружили лекарства от ВИЧ и рака
Прокуратура Московской области приступила к проверке после того, как на одном из телеканалов появился сюжет, как в подмосковном Сергиевом Посаде на свалке обнаружили огромное количество дорогих просроченных лекарств против ВИЧ-инфекции и онкозаболеваний.
Газета.Ru 04:41
Общество
Кадыров прокомментировал слухи о личном самолете
Никакого личного самолета, на котором совершаются поездки в Москву, нет.
БИЗНЕС Online 09:54
Космос
Глава NASA объяснил перенос запуска Crew Dragon с астронавтами к МКС
Globallookpress Глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter прокомментировал перенос запуска пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции.
РЕН ТВ 27 мая в 17:06
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке
МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском вчера в 09:12
Авто
Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:01
Музыка
Группа «Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип
Петербургский дневник 06:59
Политика
Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора
Президент поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на выборах главы региона.
Российская газета 08:55
Здоровье
Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Угдан под Читой
Чита.Ру вчера в 23:11
Авто
УАЗ «Профи» получил новую версию
Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 03:22
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48