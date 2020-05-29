Общество
RT на русскомВ полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
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с чего всё началось
Московское управление МВД после одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара призвало горожан не участвовать в акциях протеста, сообщается на сайте ведомства.Медиазона04:37
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Политика
Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
В модельном ряду Volkswagen появился ещё один кроссовер: это купеобразный Nivus, разработанный с учетом потребностей покупателей из Южной Америки, но с перспективой стать глобальной моделью.
Motor 02:38
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
Минтруд разрешит компаниям закупать маски за счет страховых взносов
Министерство труда и социальной защиты России предложило разрешить возмещать работодателям расходы на покупку масок, а также санитайзеров и перчаток за счет страховых взносов.
Московский Комсомолец 05:10
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
Кино
Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе
Дилетант вчера в 07:00
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Происшествия
У главврача калининградской больницы нашли коронавирус
Российская газета 06:50
Общество
В Тюменской области 1 июня начнется второй этап снятия мер ограничения
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что 1 июня в регионе начнется второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
Вслух.Ру 05:43
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер».
Известия 05:40
Общество
Руководство Lufthansa не исключило возможность банкротства компании
Немецкий авиаконцерн Deutsche Lufthansa AG в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи впервые заявил, что рассматривает возможность своего банкротства.
Интерфакс 06:22
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Интернет
Это приложение для Android лучше сразу удалить. Более 100 миллионов пользователей в опасности
Как стало известно, приложения китайского разработчика были помечены как «шпионские» исследовательской группой VPNpro, которая подозревает, что под угрозой оказались устройства более 100 миллионов пользователей Android.
iXBT.com 04:06
Футбол
Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня
Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня, новый сезон — 12 сентября, сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
News.ru 05:55
Общество
Газопровод «Ямал — Европа» не работает на польском участке второй день
Мощности трубопровода Ямал — Европа второй день не находят востребованности. Поставки через польский участок приостановлены.
iReactor 02:38
Общество
Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов
В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 06:05
Политика
Липецкий губернатор рассказал о чистках в «Единой России»
Чистки в «Единой России» проводились для того, чтобы во власти не было непорядочных людей, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 28 мая в ходе видеоотчета о своей работе, который был размещен в Youtube.
ИА Красная Весна вчера в 16:13
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Происшествия
В Кирове произошла вспышка коронавируса в детском саду
В Кирове выявлен очаг коронавируса в группе детского сада. Об этом сообщили в правительстве региона.
Российская газета 06:45
Общество
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
РИА Новости вчера в 20:53
Политика
В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
РИА Новости 03:19
Общество
Столичные власти опубликовали подомовой график прогулок с 1 июня
Столичные власти опубликовали подомовой график прогулок с 1 июня Столичные власти опубликовали карту-график, которым должны руководствоваться горожане, выходя на прогулку.
Коммерсантъ вчера в 14:38
Общество
Еврокомиссия одобрила выделение кредита Украине
Брюссель, 29 мая 2020, 13:45 — REGNUM Еврокомиссия одобрила выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €500 млн, сообщила пресс-служба органа исполнительной власти ЕС.
REGNUM 06:45
Экономика
Основатели Модульбанка требуют с Аветисяна 650 млн рублей
Петров, Лагута и Новиков считают, что Аветисян необоснованно обогатился, когда в декабре минувшего года основатели вышли из капитала, бесплатно отдав Аветисяну в общей сложности 22,5% акций.
Ведомости 02:06
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс обвинил Уайта во лжи
Боец ММА Джон Джонс раскритиковал главу UFC Дану Уайта, который заявил о том, что спортсмен запрашивает непомерно высокие гонорары за переход в тяжёлый вес.
Metaratings 06:52
Хоккей
«Барыс» подписал финского вратаря Ортио
Sport24.ru 05:11