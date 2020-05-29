Общество
RT на русскомВ полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
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с чего всё началось
Московское управление МВД после одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара призвало горожан не участвовать в акциях протеста, сообщается на сайте ведомства.Медиазона04:37
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Экономика
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов.
RT на русском 11:12
Происшествия
На Алтае полиция задержала мэра Славгорода
Российская газета 06:04
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру вчера в 18:55
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Происшествия
Суд посчитал, что Захарченко не полностью расплатился с государством
"Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры России и отменил решение Мосгорсуда, который в декабре прошлого года необоснованно отклонил часть иска о взыскании с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его сожительницы Яны Саратовцевой 320 тысяч долларов США, полученных из незаконных источников", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:15
Политика
Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков
Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
Коммерсантъ 08:15
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Политика
Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады
Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
Армия и оружие
Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку
Характеристику новой российской подлодке проекта 545 "Лайка" дало китайское СМИ Гуанмин жибао.
Газета.Ru 09:56
Экономика
Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии
Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего.
REGNUM 27 мая в 23:39
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Общество
Выплату на детей 1 июня получат десять миллионов семей
Десять миллионов семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Пенсионного фонда России.
РИА Новости 08:47
Армия и оружие
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
РИА Новости Крым 05:08
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Политика
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Футбол
Аршавин: не жалею, что не перешёл в «Спартак»
RT на русском 11:00
Общество
Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции
РБК вчера в 13:59
Политика
Кравчук назвал «единственный способ остановить» Россию
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" раскритиковал политику европейских стран в отношении России.
РИА Новости 08:30
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
Общество
В Омской области с 4 июня начнут ослаблять режим самоизоляции
С 4 июня в Омской области начнутся послабления режима самоизоляции, об этом стало известно на сегодняшнем заседании регионального штаба.
РИА ОмскИнформ 09:49
Общество
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европа в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ вчера в 01:50
Общество
В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков
Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15.
РИА Новости 06:27
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Кино
Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера «Апгрейд»
В пятницу, 29 мая, стало известно, что Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера "Апгрейд".
Piter.tv 09:38
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11