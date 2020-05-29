с чего всё началось

«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.

В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий

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