Происшествия

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Трагедия могла произойти из-за плохих погодных условий, сообщили в полиции Лос-Анджелеса. Одной из причин крушения вертолета, в результате которого погиб баскетболист Коби Брайант, мог стать густой туман. Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщает Los Angeles Times.
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