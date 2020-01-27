Происшествия
ТК ЗвездаНазвана предварительная причина крушения вертолета Коби Брайанта
Трагедия могла произойти из-за плохих погодных условий, сообщили в полиции Лос-Анджелеса. Одной из причин крушения вертолета, в результате которого погиб баскетболист Коби Брайант, мог стать густой туман. Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщает Los Angeles Times.
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СМИ восстановили маршрут разбившегося вертолета, в котором погибли Коби Брайант и его дочь
Sport24.ruвчера в 22:46
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Происшествия
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Происшествия
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