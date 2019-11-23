В какой-то момент на поле выбежали фанаты и у них, как рассказывали очевидцы, возникла перепалка с футболистами «Факела». В главном управлении МВД по Воронежской области прокомментировали этот инцидент. В полиции отметили, что на поле выбегали два болельщика.

В полиции рассказали о драке фанатов с игроками воронежского «Факела»

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