Футбол
Блокнот ВоронежВ полиции рассказали о драке фанатов с игроками воронежского «Факела»
В какой-то момент на поле выбежали фанаты и у них, как рассказывали очевидцы, возникла перепалка с футболистами «Факела». В главном управлении МВД по Воронежской области прокомментировали этот инцидент. В полиции отметили, что на поле выбегали два болельщика.
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Появилось видео нападения фанатов «Факела» на футболистов в Воронеже
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Только один фанат воронежского «Факела» поплатился за нападение на игроков после поражения
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Асхабадзе: «На поле выбежали два фаната, а не толпа. Они проникли на газон чудодейственным образом»
Sport24.ru23 ноября в 14:11
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