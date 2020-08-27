Происшествия
РЕН ТВВ полиции сообщили о двух раненых при расстреле автобуса под Харьковом
По факту произошедшего инцидента полицейские открыли дело о хулиганстве. Отметим, что украинские депутаты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявили, что при расстреле автобуса с активистами общественной организации "Патриоты — за жизнь" были убиты два человека.
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Рабинович: Праворадикалы перешли черту – государство уже не в состоянии поставить бандитов в стойло!
Голос Правдывчера в 20:04
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Правозащитники насчитали более 180 задержанных на акции протеста, которая прошла в Минске в четверг.
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В США задержали россиянина по обвинению в мошенничестве
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Газета.Ru 00:55
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В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»
Глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович призвал использовать «ненавистный» русский язык в ходе переговоров с Москвой.
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Технологии
Intel объявила неделю скидок на игровые ноутбуки и компьютеры
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ПРАЙМ вчера в 02:18
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Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа.
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Гарри Магуайр — об инциденте в Греции: я испугался за свою жизнь
Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал свой арест после драки в одном из баров Миконоса (Греция).
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Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
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Газета.Ru 02:59
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В Крыму выявили рекордное число носителей коронавируса
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым
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Вашингтон, 28 августа 2020, 08:39 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) на два дня перенесла матчи Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США.
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«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest
Практичность и функциональность нового универсала Granta Cross Quest подчёркивает новая обивка кресел из специальной водо- и грязеотталкивающей ткани, а также резиновый коврик багажного отсека и две багажных сетки.
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ЦСКА продолжает укреплять состав
Армейцы заинтересованы в переходе 25-летнего полузащитника "Браги" Жоау Палиньи. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.
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Китайские военные выдворили эсминец ВМС США из территориальных вод
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Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.
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Дима Билан госпитализирован с пневмонией
Дима Билан сдал тесты на коронавирус, прошел КТ. Результаты оказались отрицательными.
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