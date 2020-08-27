Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВВ полиции сообщили о двух раненых при расстреле автобуса под Харьковом

По факту произошедшего инцидента полицейские открыли дело о хулиганстве. Отметим, что украинские депутаты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявили, что при расстреле автобуса с активистами общественной организации "Патриоты — за жизнь" были убиты два человека.
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Под Харьковом расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты - за жизнь»

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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

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В результате нападения на автобус под Харьковом есть пострадавшие

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Микроавтобус с политическими активистами расстреляли на трассе Киев—Харьков

Коммерсантъвчера в 14:20

На Украине националисты расстреляли автобус. Трое тяжело ранены

Комсомольская правдавчера в 13:44

Два человека пострадали при обстреле автобуса под Харьковом

RT на русскомвчера в 13:51

Два человека получили ранения при обстреле автобуса под Харьковом

Известиявчера в 13:37
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Рабинович: Праворадикалы перешли черту – государство уже не в состоянии поставить бандитов в стойло!

Голос Правдывчера в 20:04
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Автоматически обработано 7389 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
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Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Газета.Ru 02:46
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Политика

Польша призвала Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Как написал Моравецкий в своём Twitter, правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Белоруссии под ложным предлогом «восстановления контроля».
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Общество

Число задержанных на акции протеста в Минске превысило 180 человек

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Росбалт вчера в 17:30
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Происшествия

В США задержали россиянина по обвинению в мошенничестве

В США по обвинению в мошенничестве был задержан гражданин России Александр Спицын.
Газета.Ru 00:55
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Политика

Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в республике.
Lenta.ru 01:16
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Политика

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REGNUM 03:16
Общество

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Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ведомости вчера в 08:01
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Общество

Премьер-министр Японии решил уйти в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подаст в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья, сообщили NHK и источник Reuters.
РБК 02:14
Финансы

«Новатэк» пересмотрит дивидендную политику не позднее решения по годовым выплатам

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Политика

В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

Глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович призвал использовать «ненавистный» русский язык в ходе переговоров с Москвой.
Lenta.ru 01:56
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Технологии

Intel объявила неделю скидок на игровые ноутбуки и компьютеры

Американский производитель компьютеров Intel объявил неделю скидок на игровые ноутбуки и компьютеры, а также на аксессуары и комплектующие.
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Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа.
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал свой арест после драки в одном из баров Миконоса (Греция).
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Здоровье

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru 26 августа в 08:44
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Здоровье

Диетолог назвала три важных витамина для укрепления иммунитета

Человек может поддерживать сильный иммунитет, если будет есть продукты, содержащие три самых важных витамина.
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При столкновении двух автобусов в Якутии пострадали 13 человек

В Якутии на дороге "Колыма" столкнулись два микроавтобуса, из-за чего пострадали 13 человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 02:59
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В Крыму выявили рекордное число носителей коронавируса

Симферополь, 27 августа 2020, 10:01 — REGNUM Новый рекорд по суточному числу заражений коронавирусом зафиксирован на территории Республики Крым — за минувшие сутки в регионе выявили 56 новых носителей коронавируса.
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Происшествия

Взрыв прогремел на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода

Известия 00:54
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Армия и оружие

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
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Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.
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