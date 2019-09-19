В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.

с чего всё началось

В Калининградской поликлинике горбольницы №3 стали выдавать талоны «Просто спросить», передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Отмечается, что опция появилась в электронной очереди две недели назад и с тех пор ей воспользовались более 500 человек.

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