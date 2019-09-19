Здоровье
RT на русскомВ поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить»
В Калининградской поликлинике горбольницы №3 стали выдавать талоны «Просто спросить», передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Отмечается, что опция появилась в электронной очереди две недели назад и с тех пор ей воспользовались более 500 человек.
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с чего всё началось
В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.РИА Новости04:26
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