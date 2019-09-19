Здоровье

RT на русскомRT на русскомВ поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить»

В Калининградской поликлинике горбольницы №3 стали выдавать талоны «Просто спросить», передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Отмечается, что опция появилась в электронной очереди две недели назад и с тех пор ей воспользовались более 500 человек.
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В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»

В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.
РИА Новости04:26

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В поликлинике Калининграда появились талоны «просто спросить»

РБК06:09

Новая опция «просто спросить» вызвала ажиотаж в калининградской больнице

Life.ru07:03

Опция «просто спросить» появилась в электронной очереди в Калининграде

РЕН ТВ04:25

В калининградской больнице появилась опция «просто спросить»

Каскад05:19

В калининградской городской поликлинике появился талон на «просто спросить»

Клопс04:58

В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»

РИА Новости04:26

В Калининграде в поликлиники №3 выдают талоны на очередь «Просто спросить»

Калининград 2405:27
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