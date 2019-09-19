Здоровье

РБКРБКВ поликлинике Калининграда появились талоны «просто спросить»

В калининградской поликлинике Городской больницы № 3 в электронной очереди ввели опцию «просто спросить». Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Калининградской области. В ведомстве отметили, что талоны «просто спросить» ввели в рамках проекта «Бережливая поликлиника».
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В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»

В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.
РИА Новости04:26

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В поликлинике Калининграда появились талоны «просто спросить»

РБК06:09

В Госдуме прокомментировали появление талонов на «просто спросить» в поликлинике Калининграда

Клопс10:12

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Каскад10:15

Просто спросить

Российская газета14:37

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Life.ru07:03

В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»

РИА Новости04:26

Опция «просто спросить» появилась в электронной очереди в Калининграде

РЕН ТВ04:25
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ФК «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов

Футболисты московского клуба "Локомотив" одержали победу над леверкузенским "Байером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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