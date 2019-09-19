Здоровье
РБКВ поликлинике Калининграда появились талоны «просто спросить»
В калининградской поликлинике Городской больницы № 3 в электронной очереди ввели опцию «просто спросить». Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Калининградской области. В ведомстве отметили, что талоны «просто спросить» ввели в рамках проекта «Бережливая поликлиника».
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с чего всё началось
В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.РИА Новости04:26
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:47, Вашингтон
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Коммерсантъ 07:52
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