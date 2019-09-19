Здоровье

РБКРБКВ поликлинике Калининграда появились талоны «просто спросить»

В калининградской поликлинике Городской больницы № 3 в электронной очереди ввели опцию «просто спросить». Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Калининградской области. В ведомстве отметили, что талоны «просто спросить» ввели в рамках проекта «Бережливая поликлиника».
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В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»

В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.
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