В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.

с чего всё началось

В калининградской поликлинике Городской больницы № 3 в электронной очереди ввели опцию «просто спросить». Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Калининградской области. В ведомстве отметили, что талоны «просто спросить» ввели в рамках проекта «Бережливая поликлиника».

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