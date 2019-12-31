Политика
РИА НовостиВ польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Евреи Польши не согласились с Путиным о роли Липского, Гитлере и антисемитизме
Российский Диалог11:25
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Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
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Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
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Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Минэкономразвития прогнозировало, что по итогам 2019 года инфляция в стране составит 3-3,1 процента, в январе следующего года она замедлится до 2,5-2,7 процента в годовом выражении на фоне выхода из расчётной базы эффекта повышения НДС.
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