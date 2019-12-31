Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Как пишет Rzech Pospolita
, в Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.
РИА Новости15:30

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Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

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Польская еврейская община отреагировала на слова Путина о дипломате

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РИА Новости15:30

Сусанин навыворот. Роман Носиков о том, как Илларионов поляков из котла выводил

ФАН07:10
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
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«Нафтогаз»: новые транзитные контракты с Россией будут регулироваться по шведскому праву

Новые транзитные контракты между Россией и Украиной будут регулироваться по шведскому праву, заявил председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
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Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил с Новым годом русскоговорящих израильтян.
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Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством

Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
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Сегодня была игра в режиме плей-офф.
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Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
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Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

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СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
РИА Новости 08:25
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
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Экономика

Банковские переводы по номеру телефона стали платными

Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает агентство «Прайм».
Lenta.ru 18:03
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Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

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Президент КХЛ раскритиковал отношение «Салавата Юлаева» к Кубку Шпенглера

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что поражения «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера отрицательно сказываются на имидже лиги.
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В России запрещается ездить на автомобилях без номеров

Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.
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Дортмундская «Боруссия» продала Вайгля «Бенфике» за 20 миллионов евро

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Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ вчера в 19:43
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
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Происшествия

В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Lenta.ru 10:34
Политика

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

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В Турции разработали собственный автомобиль

В Турции представили первый национальный автомобиль. Это электрический кроссовер TOGG.
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«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

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«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
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Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости 10:55
Армия и оружие

СМИ: после беспорядков в Багдаде США готовы отправить в регион солдат

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Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
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