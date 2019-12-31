Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Как пишет Rzech Pospolita
, в Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.
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