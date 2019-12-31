с чего всё началось

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после

Общество Россельхознадзор введёт ограничения на поставки цитрусовых из Китая Отмечается, что в ходе обсуждения поставок цитрусовых из КНР в Россию Россельхознадзор отметил, что «принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.

Общество Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.

Политика Партия Порошенко потребовала запретить поставки российского газа Позиция партии была опубликована после того, как 30 декабря был подписан пятилетний договор между Киевом и Москвой по транзиту газа через территорию Украины.

Армия и оружие Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.

Кино СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.

Политика Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.