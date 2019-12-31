Политика
РИА НовостиВ польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Читать в источнике
Оценить726
с чего всё началось
Как пишет Rzech Pospolita, в Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.РИА Новости15:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Общество
Россельхознадзор введёт ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в ходе обсуждения поставок цитрусовых из КНР в Россию Россельхознадзор отметил, что «принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Политика
США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов
Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке.
Хоккей
Сборная России разгромила немцев и вышла в четвертьфинал МЧМ
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
Общество
Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Экономика
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Театры
Новым худруком «Современника» станет режиссер Виктор Рыжаков
Кино
Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»
Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Политика
Партия Порошенко потребовала запретить поставки российского газа
Позиция партии была опубликована после того, как 30 декабря был подписан пятилетний договор между Киевом и Москвой по транзиту газа через территорию Украины.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Культура
Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма
Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Хоккей
Президент КХЛ раскритиковал отношение «Салавата Юлаева» к Кубку Шпенглера
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что поражения «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера отрицательно сказываются на имидже лиги.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Кино
На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат
Политика
В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik
Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.