с чего всё началось

Малый и средний бизнес в российских регионах получит правительственную поддержку в размере двух миллиардов рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета, следует из распоряжения кабмина.

Регионы РФ получат 2 млрд рублей от правительства на поддержку бизнеса

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