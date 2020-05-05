Экономика
Экономика сегодняРегионы РФ получат 2 млрд рублей от правительства на поддержку бизнеса
Малый и средний бизнес в российских регионах получит правительственную поддержку в размере двух миллиардов рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета, следует из распоряжения кабмина.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъвчера в 09:30
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Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
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