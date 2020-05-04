с чего всё началось

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой информации в понедельник, 4 мая.

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 646

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,6K

Гаджеты Как выглядит Xiaomi со скрытой под экраном камерой. Исходя из патента Компания Xiaomi уже начала намекать на скорый анонс первого смартфона со скрытой под экраном камерой.

Политика В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. 1,8K

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,3K

Здоровье В Омске закрыли на карантин больницу Получила подтверждение информация о том, что одну из больниц города закрыли на карантин. 1

Происшествия В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. 9

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 119

Космос Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды. 2

Политика Администрация США предупредила штаты о вмешательстве РФ в выборы-2020 В меморандуме, озаглавленном "Возможная российская тактика в преддверии выборов в США 2020 года", имеющемся в распоряжении агентства, подчеркивается, что чиновники администрации президента Дональда Трампа продолжают бить тревогу по поводу "перспектив будущего вмешательства" России в американскую политику. 44

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 24

Шоу-бизнес Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство. 6

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,4K

Здоровье В США спрогнозировали 134 тыс. смертельных случаев COVID-19 к августу Число летальных случаев в результате COVID-19 в США может к августу превысить 134 тыс. Такой прогноз дали эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон в понедельник, 4 мая. 2

Общество Посольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России "Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ. 29

Армия и оружие Пушилин: ОБСЕ демонстрирует своё полное бессилие Донецк, 4 мая 2020, 23:29 — REGNUM От деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ мало толку, заявил 4 мая глава ДНР Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».