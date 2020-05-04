с чего всё началось

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой информации в понедельник, 4 мая.

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

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