Экономика
Российская газетаВ помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой информации в понедельник, 4 мая.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ09:30
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Политика
Опрос: число сторонников Зеленского снижается
Рейтинг партии "Голос" снизился с 5,8%, полученных на выборах в Раду в июле 2019 года, до 3,5%.
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Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
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РБК 08:43
Политика
Россию заподозрили в попытках украсть у Британии разработки по коронавирусу
Британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам.
Lenta.ru 08:35
Авто
Сравнительный тест кроссоверов за 1,8-1,9 млн
Для сравнительного теста были выбраны автомобили в одном ценовом диапазоне, имеющие схожий уровень комплектаций.
За рулем 03:00
Энергетика
Российская нефть Urals бьет рекорды по объемам экспорта в Китай
Экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 млн тонн, а в апреле этому показателю прибавились еще 2,1 млн тонн.
Российская газета 02 мая в 18:00
Общество
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РИА Новости 10:42
Политика
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Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
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13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой
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Shraibikus News вчера в 16:51
Общество
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
ИА Красная Весна 01 мая в 15:10
Общество
Попова заявила о невозможности остановить распространение коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что может ожидать россиян до появления вакцины.
Medical Note 07:35
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Наука
Ученые развеяли популярный миф о пандемии чумы
Ученые из Университета Мэриленда провели исследование и развеяли популярный миф о пандемии Юстиниановой чумы в Византийской империи, сообщает PLOS ONE.
Слово и Дело вчера в 22:41
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 05:14
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:56
Общество
Власти Курганской области решили поддержать жителей поросятами
Власти Курганской области решили поддержать жителей поросятами.
Уральский меридиан 08:44
Здоровье
В Минздраве объяснили низкую смертность в России от коронавируса
Число заразившихся COVID-19 в России достигло 145 268, умерли 1356 человек, выздоровели 18 095 человек.
Ридус 10:38
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Коронавирус нашли у половины челябинских вахтовиков в Якутии
У половины жителей Челябинской области, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, выявлен коронавирус.
URA.Ru 08:23
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, какие ограничения снимут последними
Ограничения на проведение массовых мероприятий в России, введенные из-за пандемии коронавируса, снимут в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва 24 06:48
Политика
Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
Печерский районный суд Киева в понедельник арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об "узурпации власти", заявил РИА Новости его адвокат Виталий Сердюк.
РИА Новости 11:00
Кино
Вин Дизель поведал, когда напишут сценарий «Риддика 4»
Некоторое время назад актер Вин Дизель в сети опубликовал пост, в котором поведал, когда напишут сценарий «Риддика 4: Фурия».
HotGeo 09:11
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Авто
Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге
Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч.
ГЛАС.RU 07:59
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Яна Рудковская опровергла слухи о психическом заболевании сына
Продюсер, светская львица, звездная мама Яна Рудковская опубликовала в личном блоге пост, опровергающий слухи о заболевании ее маленького сына.
Летидор 05:04
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
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Российская газета 10:46
Авто
Citroen готовит новый кросс-седан C3L
Сообщается, что новый Citroen C3L получит увеличенный дорожный просвет, размер которого пока не уточняется, и защитный обвес на кузове: пороги, накладки на колёсные арки и бамперы.
Тарантас Ньюс 02 мая в 23:45