Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой информации в понедельник, 4 мая.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
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Кабмин выделил регионам ₽2 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

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