Экономика
Российская газетаВ помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой информации в понедельник, 4 мая.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ04 мая в 09:30
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Авто
Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России
Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Происшествия
В Хакасии число заболевших COVID-19 достигло 352 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Хакасии выросло на 12, общее число зараженных с начала пандемии составляет 352 человека, сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте" глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 22:13
Общество
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с телеканалом "Россия-24".
Деловое.ТВ вчера в 08:16
Общество
Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета
Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск 06:14
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru 08:10
Политика
Дмитрий Миронов занял 31 место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов занял 31 место из 85. Оно же досталось Миронову и в марте.
Ярновости 09:14
Общество
Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России
Аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях в ближайшие пять дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 21:46
Политика
Владимир Путин получил план снятия коронавирусных ограничений
Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
АБН 08:27
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ
Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин.
РБК 23:02
Армия и оружие
Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников
Вечерний курьер 01:41
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
Общество
У депутата Госдумы Максимовой подтвердился коронавирус
У депутата Государственной Думы Светланы Максимовой подтвердился коронавирус.
Piter.tv 13:12
Политика
«Левада-центр»: рейтинг одобрения деятельности Путина рекордно упал
Опрос проводился в апреле, на исходе первого месяца самоизоляции Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина упал до рекордно низкой отметки за 20-летнюю историю наблюдений, сообщил сегодня «Левада-центр».
Гражданские силы.ру 11:13
Общество
Профессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»
Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору и политологу Олегу Матвейчеву, порассуждавшему в Facebook о «либеральной сволоте».
Lenta.ru 22:30
Общество
В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе
В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru 20:56
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 09:40
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 07:17
Игры
Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily 11:02